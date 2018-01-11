Tele2 провела год по другим правилам

Tele2 подвела итоги 2017 года, поздравила с наступившим Новым годом и Рождеством и поблагодарила своих клиентов за выбор услуг.

В начале 2017 года Tele2 представила новую бизнес-стратегию lifestyle enabler. Компания вышла за рамки привычного восприятия оператора связи, став создателем и ключевым игроком digital-экосистемы на базе мобильных услуг. В поддержку новой стратегии Tele2 внедрила коммуникационную платформу "Другие правила".

Новый бизнес-подход доказал свою эффективность и обеспечил компании качественный прирост абонентской базы. По итогам III квартала 2017 года число абонентов в сети Tele2 превысило 40,3 млн человек.

В 2017 году Tele2 увеличила планы по количеству запусков LTE почти в два раза: с 13 до 25 сетей. Сейчас услуга 4G от Tele2 доступна в 50 регионах России. Эксперты Роскомнадзора неоднократно признавали Tele2 лидером по динамике строительства радиоэлектронных средств стандарта LTE в России. Кроме того, по оценке ведомства, оператор занял третье место среди компаний "большой четверки" по количеству действующих базовых станций в России.

В уходящем году Tele2 стала лидером в развитии MVNO в России. Виртуальные операторы на базе сети Tele2 были запущены с такими компаниями, как "Ростелеком", Сбербанк, "ТрансТелеком", Тинькофф Банк и другими. Сейчас у Tele2 больше всех на рынке действующих MVNO-проектов, ряд из которых уже имеет солидную абонентскую базу. В декабре компания создала собственную MVNE-платформу, поставив создание виртуальных операторов на поток.

В течение всего года оператор запускал эксклюзивные продукты, цель которых − привнести комфорт и новые возможности в жизнь пользователей. Так, в январе 2017 года Tele2 представила инновационный для российского телеком-рынка продукт — услугу переноса остатков. Минуты, гигабайты и SMS, купленные абонентами в рамках своего пакетного тарифа, не "сгорают" в конце месяца, а переносятся на следующий период.

В апреле компания запустила тарифную линейку "Мой Tele2" с новой архитектурой и уникальным наполнением. Одной из особенностей этой линейки стал безлимитный интернет-трафик в социальных сетях и мессенджерах. Кроме того, оператор сделал бесплатными звонки на номера Tele2 внутри региона и по всей России, чтобы они не расходовали пакет минут.

В сентябре Tele2 внедрила сервис "Настройте тариф для себя", который позволяет улучшить параметры тарифа и адаптировать его к нуждам абонента. Его пользователи сами определяют наполнение своего тарифного плана, изменяя пакет интернет-трафика, минут или SMS. Дополнительные пакеты автоматически становятся частью тарифа.

В октябре оператор запустил еще один уникальный продукт, не имеющий аналогов на российском телеком-рынке — услугу "Обмен минут на Гб". Сервис позволяет менять минуты на дополнительные гигабайты. За полтора месяца клиенты Tele2 обменяли свыше 112 миллионов минут на более чем 2 петабайта интернет-трафика.

В соответствии с новой бизнес-стратегией Tele2 разработала бонусные программы, эксклюзивные сервисы в партнерстве с другими компаниями: скидки на электронные книги, персональные предложения в интернет-магазинах, услуги такси, участие в тренингах, подписки для просмотра кинофильмов и многое другое. Так, Tele2 совместно с Clouty создала первый в России модный сервис на базе мобильных услуг и предоставили абонентам консультации профессиональных стилистов. В октябре Tele2 запустила новую программу лояльности "Больше", пользователи которой получают специальные предложения от партнеров и кешбэк на счет своего мобильного телефона.