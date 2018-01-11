Более тысячи нелегалов выдворено из Самарской области

За 2017 год судебными приставами Самарской области было отправлено на родину 1026 нелегальных мигрантов, причем 681 из них уехали за свой счет. Годом ранее из региона было выдворено более 890 нелегальных мигрантов, за свой счет из них уехали почти 600 человек.

Как сообщает пресс-служба ведомства, как правило, мигранты въезжают в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания они не торопятся добровольно покидать чужую для них страну, чем нарушают правила пребывания на территории Российской Федерации. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 2 до 5 тыс. рублей с принудительным выдворением за пределы России. Более того, граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее, чем через пять лет.

Как сообщает служба судебных приставов, работа по препровождению нелегалов за территорию нашей страны ведется круглогодично. Акцент делается на возврат таких граждан за их счет. Такой метод работы достигается благодаря, в том числе, взаимодействию руководства управления ФССП России по Самарской области с представителями национальных диаспор, которые находят средства своим согражданам на покупку билетов.