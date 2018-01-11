В Шигонском районе при пожаре в частном доме погиб мужчина

В среду, 10 января, в 8:13, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Нижняя с. Карловка Шигонского района, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 60 кв. м. В его тушении участвовали девять человек, которые использовали три единицы техники. Пожар удалось полностью ликвидирован в 8:40.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области во время пожара погиб 37-летний мужчина. Причины его гибели устанавливаются. Также выясняются обстоятельства возникновения пожара и причиненный им ущерб.