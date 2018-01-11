После неудачной сделки самарец выстрелил в знакомого и получил за это условный срок

В Самаре мужчину осудили за стрельбу в знакомого.

39-летний Сергей Левченко и Евгений П. познакомились в 2017 г. через общих друзей, общались в основном по работе: Евгений то и дело выступал посредником в сделках, когда Сергей покупал запчасти к автомобилям. Одна из сделок в августе 2017 г. стала проблемной: отдав 1,5 млн руб., Сергей остался недоволен товаром. Однако свои претензии он адресовал не фирме-поставщику, а Евгению.

"Он позвонил мне, объяснил ситуацию и сказал, что я должен вернуть ему миллион рублей, - вспоминал позже Евгений П. - Я предложил разбираться напрямую с продавцом, я-то ему ничего не должен, потому что выступал лишь посредником. Тогда он стал угрожать. Я всерьез его слова не воспринял, а днем 23 августа он вдруг пришел ко мне в офис, стал требовать, чтобы я вернул ему деньги уже завтра, потом вытащил пистолет и выстрелил в меня".

К счастью для обоих мужчин, пуля попала в ногу и не причинила серьезных травм. Евгений тут же направился сначала в больницу, где ему обработали рану, а потом в полицию, где приняли заявление и решили задержать Сергея с поличным.

Евгений назначил тому встречу на 25 августа, передал Сергею 100 тыс. руб., после чего подозреваемого задержали.

Его действия следователи квалифицировали по ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере с применением насилия). Уже в конце ноября 2017 г. дело передали для рассмотрения в суд.

"Подсудимый полностью признал вину, дело рассматривалось в особом порядке, - сообщили в пресс-службе Советского районного суда Самары. - Его признали виновным и приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года".