16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Одна из обвиняемых по делу ОПГ судебных приставов просто не приходит на заседания суда После неудачной сделки самарец выстрелил в знакомого и получил за это условный срок Кинельский следователь доверил экспертизу по ДТП обычному оценщику В Самаре командир заставил сотни раз приседать в противогазах сбегавших за водкой солдат В Красноярском районе осудили водителя Mercedes, насмерть сбившего инспектора ДПС

Суды Происшествия

После неудачной сделки самарец выстрелил в знакомого и получил за это условный срок

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 176
Версия для печати

В Самаре мужчину осудили за стрельбу в знакомого.

39-летний Сергей Левченко и Евгений П. познакомились в 2017 г. через общих друзей, общались в основном по работе: Евгений то и дело выступал посредником в сделках, когда Сергей покупал запчасти к автомобилям. Одна из сделок в августе 2017 г. стала проблемной: отдав 1,5 млн руб., Сергей остался недоволен товаром. Однако свои претензии он адресовал не фирме-поставщику, а Евгению.

"Он позвонил мне, объяснил ситуацию и сказал, что я должен вернуть ему миллион рублей, - вспоминал позже Евгений П. - Я предложил разбираться напрямую с продавцом, я-то ему ничего не должен, потому что выступал лишь посредником. Тогда он стал угрожать. Я всерьез его слова не воспринял, а днем 23 августа он вдруг пришел ко мне в офис, стал требовать, чтобы я вернул ему деньги уже завтра, потом вытащил пистолет и выстрелил в меня".

К счастью для обоих мужчин, пуля попала в ногу и не причинила серьезных травм. Евгений тут же направился сначала в больницу, где ему обработали рану, а потом в полицию, где приняли заявление и решили задержать Сергея с поличным.

Евгений назначил тому встречу на 25 августа, передал Сергею 100 тыс. руб., после чего подозреваемого задержали.

Его действия следователи квалифицировали по ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере с применением насилия). Уже в конце ноября 2017 г. дело передали для рассмотрения в суд.

"Подсудимый полностью признал вину, дело рассматривалось в особом порядке, - сообщили в пресс-службе Советского районного суда Самары. - Его признали виновным и приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Кузнецов 11 января 2018 15:00 В Самаре командир заставил сотни раз приседать в противогазах сбегавших за водкой солдат

И вот теперь скажите мне как с такими бороться если офицерам за такие воспитательные меры чуть ли не срок впаять могут ? Системы наказания солдат кроме стройбатов нету а это серьезный косяк(раньше хоть губа была)

Александр Иванов 30 декабря 2017 16:10 Экс-адвокат Формазов заявил отвод всему суду Новокуйбышевска

У нас все знают, что это адвокатишка-вор из воров! И почему ему всё время дают послабления? Ой, неспроста!

Игорь Нефедов 18 декабря 2017 06:39 Экс-доцента СамГМУ приговорили к четырем годам в колонии и штрафу за получение взяток от студентов

15 000 за зачет.. не слабые расценки в Медицинском. Сколько же стоит тогда экзамен?

Волколис Кусачкин 10 октября 2017 08:25 В Самаре разоблачили более 100 лжечернобыльцев

Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу

Елизавета Талызинa 09 октября 2017 06:17 В Сызрани сотрудница Сбербанка присваивала деньги пожилых клиентов

Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4