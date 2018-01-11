Жителя Ставропольского района задержали по подозрению в мошенничестве с 8,5 т обоев

В отношении 29-летнего жителя Ставропольского района возбудили уголовное дело по факту мошенничества на 2,5 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратился представитель организации, занимающейся продажей отделочных материалов. Он рассказал о хищении имущества фирмы стоимостью 2,5 млн рублей.

По версии следствия, в июле 2017 г. организация заключила договор на перевозку 8,5 т обоев, но товар не доставили на склад в срок. При опросе доставлявшего обои водителя выяснилось, что он прибыл в Кинельский район, где товар перегрузили в другую машину. По мнению правоохранителей, подозреваемый незаконно завладел грузом, который затем сам продавал.

Его задержали при попытке сбыть похищенное на одном из самарских рынков. Кроме того, оперативники нашли людей, которым мужчина уже продал часть материалов, а также гараж, где хранилось похищенное.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.