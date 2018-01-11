Жителя Ставропольского района задержали по подозрению в мошенничестве с 8,5 т обоев

В отношении 29-летнего жителя Ставропольского района возбудили уголовное дело по факту мошенничества на 2,5 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
К правоохранителям обратился представитель организации, занимающейся продажей отделочных материалов. Он рассказал о хищении имущества фирмы стоимостью 2,5 млн рублей.
По версии следствия, в июле 2017 г. организация заключила договор на перевозку 8,5 т обоев, но товар не доставили на склад в срок. При опросе доставлявшего обои водителя выяснилось, что он прибыл в Кинельский район, где товар перегрузили в другую машину. По мнению правоохранителей, подозреваемый незаконно завладел грузом, который затем сам продавал.
Его задержали при попытке сбыть похищенное на одном из самарских рынков. Кроме того, оперативники нашли людей, которым мужчина уже продал часть материалов, а также гараж, где хранилось похищенное.
По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.
Последние комментарии
Вы откуда вообще эту информацию взяли, в ОВД меня заверили, что никому подобной заявлений не давали. Да он был непутевый и периодчески выпивал, но за незаконный оборот оружия судим никогда не был и из дома не пропадал. Он мой дядя и для нашей семьи это горе и мы все же надеемся, что он найдется.
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)