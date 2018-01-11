В самарской колонии собрали урожай грибов-вешенок

В одной из самарских колоний в конце 2017 г. собрали первый урожай грибов-вешенок, который тут же скупила местная фирма. Всего выращено было свыше 1200 кг грибов.

"Производство налажено в ИК-6 по инициативе ее начальника - Алексея Климова, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Самарской области. - Для этого выделили специальный цех, обеспеченный электричеством, теплом и водой. Для выращивания грибов используются шелуха от семечек, грибница, мел и известь, на производстве планируется задействовать более 20 человек из числа отбывающих наказание, чтобы достичь урожая весом до тонны в сутки, - это положительно скажется на доходах колонии и трудовой занятости осужденных".

Самим работникам исправительной системы - тоже сплошные плюсы: им грибы продают по цене гораздо ниже рыночной.