МегаФон запускает услугу "Родительский контроль", которая позволяет мамам и папам смотреть на карте, где находится ребенок, управлять настройками его телефона и ограничивать доступ к сайтам.
Согласно исследованию Google, российская молодежь от 13 до 24 лет - это первое цифровое поколение, взрослеющее в окружении технологий. Они проводят в Cети значительно больше времени, привыкли к неограниченному доступу к информации с любого устройства и в любой ситуации, поэтому их постоянным спутником является смартфон. Для безопасности детей МегаФон запустил услугу "Родительский контроль".
Мобильный интерфейс "Родительского контроля" позволяет следить за балансом телефона ребенка и пополнять его при необходимости, посмотреть на карте, где он находится, а также блокировать доступ к неподходящим для детей сайтам.
Для использования услуги нужно авторизоваться на сайте "Родительского контроля" и создать профиль ребенка, используя подсказки. На его номер будет отправлено SMS для получения согласия на управление. После подтверждения профиль станет активным.
Стоимость услуги за первый профиль ребенка составляет 5 рублей в день, а за каждый дополнительный ежедневно прибавляется по 1 рублю. Максимально можно добавить пять номеров.
В базовой версии будет доступно ограничение доступа к опасным сайтам и отслеживание местонахождения ребенка. Получить еще больше информации можно с помощью бесплатного Android-приложения, которое устанавливается на детский смартфон.
После этого родители смогут:
- следить за зарядом батареи и балансом;
- удаленно управлять звуком и Интернетом на устройстве;
- получать более точные геоданные.
"Родительский контроль" - это еще одна услуга для семьи в нашей экосистеме сервисов. Каждая наша услуга для семьи строится на безопасности абонента и его близких, предлагая современные технологические средства: система "Умный дом", "Радар", "МегаФон.Здоровье", - прокомментировал Артем Вильман, директор по новым услугам МегаФона.
Подробнее о "Родительском контроле" здесь.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???