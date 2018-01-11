МегаФон запускает услугу "Родительский контроль", которая позволяет мамам и папам смотреть на карте, где находится ребенок, управлять настройками его телефона и ограничивать доступ к сайтам.

Согласно исследованию Google, российская молодежь от 13 до 24 лет - это первое цифровое поколение, взрослеющее в окружении технологий. Они проводят в Cети значительно больше времени, привыкли к неограниченному доступу к информации с любого устройства и в любой ситуации, поэтому их постоянным спутником является смартфон. Для безопасности детей МегаФон запустил услугу "Родительский контроль".

Мобильный интерфейс "Родительского контроля" позволяет следить за балансом телефона ребенка и пополнять его при необходимости, посмотреть на карте, где он находится, а также блокировать доступ к неподходящим для детей сайтам.

Для использования услуги нужно авторизоваться на сайте "Родительского контроля" и создать профиль ребенка, используя подсказки. На его номер будет отправлено SMS для получения согласия на управление. После подтверждения профиль станет активным.

Стоимость услуги за первый профиль ребенка составляет 5 рублей в день, а за каждый дополнительный ежедневно прибавляется по 1 рублю. Максимально можно добавить пять номеров.

В базовой версии будет доступно ограничение доступа к опасным сайтам и отслеживание местонахождения ребенка. Получить еще больше информации можно с помощью бесплатного Android-приложения, которое устанавливается на детский смартфон.

После этого родители смогут:

следить за зарядом батареи и балансом;

удаленно управлять звуком и Интернетом на устройстве;

получать более точные геоданные.

"Родительский контроль" - это еще одна услуга для семьи в нашей экосистеме сервисов. Каждая наша услуга для семьи строится на безопасности абонента и его близких, предлагая современные технологические средства: система "Умный дом", "Радар", "МегаФон.Здоровье", - прокомментировал Артем Вильман, директор по новым услугам МегаФона.

Подробнее о "Родительском контроле" здесь.