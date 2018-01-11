Птиц в парке Металлургов переселили в новый лебяжник

В самарском парке имени 50-летия Октября ("парк Металлургов") прошел день открытых дверей в лебяжьем домике. Журналистам показали новое место размещения лебедей и других пернатых обитателей парка.

За несколько недель до Нового года в Самаре прошел слух, что лебеди, которые лишились дома в связи с реконструкцией парка "50 лет Октября", находятся на грани жизни и смерти, а один из них вовсе умер. Некоторые источники сообщали о гибели всех птиц. Однако представители парка тогда опровергли эту информацию, сообщив, что птиц временно содержат в утепленном подсобном помещении. Также было заявлено о скором открытии нового лебяжьего домика.

11 января журналисты смогли лично убедиться, что лебеди устроены очень даже неплохо.

Новоселам предоставили помещение площадью 120 кв. м. В нем утеплены полы: под стяжкой имеется керамзитовый настил, также положены электрические полы, благодаря чему у птиц теперь не будут мерзнуть лапки.

"Помещение очень светлое, здесь мощная система вентиляции, - рассказывает зоотехник Елена Павлова. - Сейчас у нас шесть загонов. В трех из них содержатся семейные пары лебедей. Самцы у нас очень ревнивы и оберегают своих самок, поэтому им выделены отдельные клетки. Седьмой лебедь остается один, его пара умерла три года назад, он старенький, ему уже 15 лет, и мы его подселили к одной семье. Там же с ними живет наша гусыня Уля. Двум гусям также выделен отдельный вольер".

В лебяжьем домике также есть большая кухня. По словам Елены Павловой, кухня и раньше была, но не такая просторная. Здесь зоотехники готовят угощение для птиц. Рацион пернатых достаточно богат: тут есть и рыба, и овощи, различные добавки и витамины. Также приходят подкармливать птиц и местные жители. К примеру, Мария Родионова приходит на пруд утром и после обеда практически каждый день. Пенсионерка приносит диким уткам хлеб и не забывает заглядывать в лебяжник.

"Я посещала лебяжник раньше как биолог и педагог, - рассказывает женщина. - Мне было интересно, как их содержат. Когда вышла на пенсию, стала приносить им хлебушек. Летом их увозили в парк Гагарина, и мы без них скучали. И очень радовались, когда их привезли обратно на зимовку. Конечно, мы очень рады, что у них теперь такой дом. Посмотрите - настоящие хоромы. Вон их головки торчат в окне. Заглядывают".

В завершение работ по благоустройству лебяжьего домика будут построены специальные трапы, которые позволят птицам беспрепятственно спускаться к воде. Как рассказала Елена Павлова, лебедям, чтобы сохранить свой белоснежный окрас, необходимо принимать водные процедуры даже зимой.

В холода им разрешают поплескаться в полынье, куда подается вода с подогревом, но только при температуре до -15 градусов и не дольше 30-40 минут. Однако пока зеркало озера находится на нижнем уровне, и лебедей купают в большом тазу. Но, как заметил глава Кировского района Самары Игорь Рудаков, также присутствовавший на открытии, это временные трудности: "Уровень воды в озере был спущен в связи с проводимыми ремонтными работами, но уже с середины декабря зеркало водоема начали поднимать на уровень летнего. Дно озера уже очищено, выполнены работы по укреплению берега, установлены новые опоры под железобетонные плиты, также заменены ограждения, сделан парапет, отремонтирована лодочная станция. На сегодня все сложные ремонтные работы в парке выполнены, в том числе и этот лебяжий домик - он нравится всем жителям района, все к нам сюда приходят и радуются, в первую очередь, за птиц".

Дом у лебедей уже есть, остается только пополнять его новыми обитателями. Как рассказал управляющий парком "50 лет Октября" (Металлургов) Валентин Любушкин, это в скором времени произойдет. В планах у руководства парка - покупка черных лебедей, которые наверняка также станут любимцами многих самарцев.