При тушении пожара в Самаре спасли женщину и эвакуировали 13 человек

В среду, 10 января, в 21:28, в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в доме на ул. Уральской в Куйбышевском районе Самары, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 15 кв. м. 16 человек с применением трех спецмашин полностью ликвидировали пожар в 21:48. Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, во время тушения пожарные спасли 45-летнюю женщину и эвакуировали из здания 13 человек. Причины пожара и ущерб устанавливаются.