В микрорайоне "Волгарь" торжественно открылся новый детский садик

В четверг, 11 января, в микрорайоне "Волгарь" (Куйбышевский район) торжественно открылся новый детский сад "Волгарята". Детей и их родителей поздравил врио губернатора Дмитрий Азаров.

Строительство сада началось в 2017 году. Его возвели в рамках федеральной целевой программы "Жилище". Детский садик рассчитан на 240 мест, это 12 групп по 20 малышей.

Уже сегодня дошкольное учреждение полностью укомплектовано. Дети начнут посещать свои группы уже с 15 января. Всего в "Волгарятах" работает 75 сотрудников. Это квалифицированные воспитатели, преподаватели, психологи, медицинский персонал, а также работники пищеблока.

Прежде чем официально поздравить родителей и их детей с праздником, Дмитрий Азаров осмотрел помещения нового садика. В пищевом блоке повар детсада Татьяна Попова рассказала главе региона, что кухня оборудована новой современной, профессиональной техникой. Оборудование уже протестировано и работает исправно.

Глава региона поинтересовался, почему Татьяна Попова решила работать именно в этом детском саду. Повар рассказала, что на протяжении 10 лет трудилась в другом дошкольном учреждении. Но в прошлом году она со своей семьей переехала в микрорайон "Волгарь". Сегодня у нее есть возможность работать рядом с домом и водить своего маленького ребенка в тот же детский сад.

Глава региона осмотрел игровые комнаты и спальни. Каждая группа в саду носит название одной из профессий: речники, нефтяники, космонавты, художники и др. Заведующая детсадом Любовь Кичайкина рассказала, что названия выбраны не случайно. В каждой группе будет вестись ранняя профориентация. Но, безусловно, вне зависимости от профиля группы, дети получат комплексное дошкольное образование, представление обо всех профессиях и гармоничное воспитание.

Также Дмитрий Азаров осмотрел спортивный зал садика. Он укомплектован сертифицированным спортивным инвентарем. Более того, помимо привычных занятий спортом, дети будут заниматься скандинавской ходьбой.

"Сегодня замечательный день. Открытия этого детского сада с нетерпением ждали жители микрорайона "Волгарь". Я рассчитываю на то, что для малышей он станет вторым домом, - обратился Дмитрий Азаров к детишкам и их родителям. - Здесь работают настоящие профессионалы, которые создадут комфорт и уют для гармоничного развития ребенка".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что главную роль в постройке детского сада сыграла федеральная поддержка. На его строительство из государственной казны было выделено 110,6 млн рублей.

"Важно, что мы открываем детский сад в год, когда стартует государственная программа десятилетия детства. Ее утвердил президент страны Владимир Владимирович Путин. Программа нацелена на повышение рождаемости детей, государственную поддержку семей с детьми, а также на развитие и воспитание подрастающего поколения", - сказал Дмитрий Азаров.

Завершая свое поздравление, глава региона вручил Любови Кичайкиной подарок для детского сада и символический "Золотой Ключик". Любовь Кичайкина от имени персонала детского сада и родителей поблагодарила Дмитрия Азарова.

Также с праздником присутствующих поздравил основатель ГК "Амонд" Ростислав Хугаев.

"Всегда вдвойне приятно открывать новые детские сады и школы. Мы как застройщики хотим выразить благодарность за финансирование этого объекта. Более того, в сентябре будет достроен и сдан третий детский сад в микрорайоне "Волгарь". Это стало возможным благодаря поддержке правительства и главы региона", - сказал Ростислав Хугаев.

Папа шестилетнего Германа Вадим Камерцель признался журналистам, что для многих жителей микрорайона открытие нового сада - это настоящий праздник.

"Здесь живет много молодых семей с детьми. Садик был один, и мест не хватало. Мы все ждали открытия нового. Теперь у мам появилась возможность отдать ребенка в сад, а самим выйти на работу. Здесь дети смогут найти новых друзей и получить хорошее воспитание", - считает Вадим Камерцель.

Сам маленький Герман скромно признался, что в новом садике ему очень нравится.