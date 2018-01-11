На миллионной взятке попался адвокат врача-анестезиолога, обвиненного в изнасиловании

В Самаре продолжается расследование уголовного дела в отношении двух адвокатов, которых задержали за получение 1,2 млн рублей.

Напомним, по версии следствия, в 2015 г. они получили деньги от матери их клиента, которая просила позаботиться о заключении досудебного соглашения и смягчении наказания для ее сына.

Об обстоятельствах этого уголовного дела силовики рассказывать подробнее отказываются.

Видимо, сделка в итоге сорвалась, потому что женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением. По данным источника, вопросы возникли к адвокатам коллегии адвокатов "Дэ-юре" Вадиму Сафронову и Евгению Свердлову. Их действия квалифицировали по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").

Как сообщили в региональном Следственном комитете, они оба активно сотрудничают со следствием и дают показания, поэтому следствие не стало выходить в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения.

Между тем, как стало известно порталу Волга Ньюс, в 2015 г. Вадим Сафронов не был адвокатом - этот статус, согласно информации, размещенной в открытых источниках, ему присвоили лишь в мае 2017 года. Он действительно был знаком с женщиной, чей сын подвергся уголовному преследованию, однако мог ли он реально повлиять на ход расследования - большой вопрос.

Широкую известность Сафронову в 2017 г. принесло дело об изнасиловании: врача-анестезиолога Юрия Черникова одна из пациенток обвинила в сексуальном насилии. По версии следствия, 2 августа после операции по коррекции груди женщина еще не отошла от наркоза, когда к ней в палату зашел Черников, а потому не могла оказать ему сопротивление при сексуальном контакте. Сейчас по делу проводится очередная экспертиза, которая должна установить, действительно ли женщина не могла двигаться после анестезии.

Несмотря на то что Вадим Сафронов вынужден сейчас сам объясняться со следователями, он остается одним из адвокатов врача-анестезиолога.