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Финансы Экономика и бизнес

Самарская область вошла в ТОП-10 по продажам новых авто

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За 11 месяцев прошлого года жители Самарской области приобрели 43 тысячи новых авто, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2016-го. С такими показателями регион вошел в десятку самых объемных рынков страны, заняв седьмое место. Эксперты уверены, что в новом, 2018 году вместе с рынком продолжит расти и стоимость автомобилей.

"Популярные модели среднего класса, по нашим прогнозам, подорожают на 3-5%, а вот на авто мощностью свыше 200 л.с., в связи с повышением акцизов, рост цен составит 10% и больше, - считает генеральный директор лизинговой компании "ГРИН ФИНАНС" Наталья Абдулаева. - Повышение цен будет плавным. В связи грядущими изменениями на рынке в январе по сравнению с прошлым годом увеличилось не только количество обращений, но и необходимая на покупку авто сумма. Если в прошлом году на новое авто занимали в среднем около 600 000 рублей, то уже в январе 2018-го - 850 000 рублей. На покупку подержанных авто тоже занимают более крупные суммы - в среднем 470 000 рублей, что на 10% больше, чем в 2017 году".

Гид потребителя

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Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

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