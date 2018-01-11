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Образование Общество

Самарская разработка метода индивидуального и группового обучения машин получила грант президента РФ

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подведены итоги конкурса грантов президента РФ молодым российским ученым. Среди получателей гранта - научная школа и кандидат технических наук Самарского университета.

Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Обладателем президентского гранта стала доцент кафедры информационных систем и технологий Самарского университета, кандидат технических наук Илона Куликовских. Ее работа посвящена разработке метода индивидуального и группового обучения машин на основе эффекта забывания, вызванного извлечением информации.

Также государственную поддержку в рамках конкурса грантов президента Российской Федерации получила научная школа профессора кафедры технической кибернетики Романа Скиданова "Расчет, моделирование и изготовление элементов плоской оптики на основе дифракционно-рефракционного микрорельефа".

Напомним, в целях поддержки гранты на проведение научных исследований ежегодно получают 400 кандидатов наук и 60 докторов наук. Грант для молодого кандидата наук выдается на сумму 600 тыс. руб. ежегодно, для молодого доктора наук - 1 млн руб. ежегодно.

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