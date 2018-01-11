Самарская разработка метода индивидуального и группового обучения машин получила грант президента РФ

Подведены итоги конкурса грантов президента РФ молодым российским ученым. Среди получателей гранта - научная школа и кандидат технических наук Самарского университета.
Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Обладателем президентского гранта стала доцент кафедры информационных систем и технологий Самарского университета, кандидат технических наук Илона Куликовских. Ее работа посвящена разработке метода индивидуального и группового обучения машин на основе эффекта забывания, вызванного извлечением информации.
Также государственную поддержку в рамках конкурса грантов президента Российской Федерации получила научная школа профессора кафедры технической кибернетики Романа Скиданова "Расчет, моделирование и изготовление элементов плоской оптики на основе дифракционно-рефракционного микрорельефа".
Напомним, в целях поддержки гранты на проведение научных исследований ежегодно получают 400 кандидатов наук и 60 докторов наук. Грант для молодого кандидата наук выдается на сумму 600 тыс. руб. ежегодно, для молодого доктора наук - 1 млн руб. ежегодно.
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Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!