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Tele2 приглашает своих абонентов на Tinkoff RosaFest

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 поддержит масштабный зимний спортивный фестиваль Tinkoff RosaFest, который состоится в Сочи на горнолыжном курорте "Роза Хутор" с 27 января по 3 февраля. Абоненты Tele2 получат привилегии на фестивале и смогут принять участие в ночном фристайл-шоу профессиональных спортсменов.

Гостей Tinkoff RosaFest ждут спортивно-развлекательные мероприятия: соревнования по джиббингу, фристайл-шоу профессиональных лыжников и сноубордистов, а также интерактивные площадки. Масштабный проект состоится в третий раз и пройдет в формате квеста "Большая игра". Посетители фестиваля будут выполнять различные задания, получать за это баллы и ежедневно обменивать их на ценные призы.

В рамках концепции "Другие правила" Tele2 выступит генеральным партнером Tinkoff RosaFest и сделает пребывание на фестивале еще более увлекательным не только для профессиональных райдеров, но и для тех, кто не занимается зимними видами спорта. Tele2 снимает ограничения и устанавливает "другие" правила, не давая любимым развлечениям заканчиваться. Так, вечеринка сноубордистов длится до самого утра, фристайл-шоу проходит ночью, а 4G-интернет "летает" даже в горах.

У абонентов оператора на Tinkoff RosaFest есть ряд преимуществ. Участники конкурса Tele2 в соцсетях смогут попасть на него бесплатно. С 10 по 19 января нужно сфотографироваться в спортивной экипировке для занятий сноубордом или горными лыжами в необычном месте. Снимок следует выложить в соцсетях "ВКонтакте", Instagram, "Одноклассники" или Facebook с двумя хештегами #РозаФестПоДругимПравилам и #Tele2. Итоги конкурса будут подведены 22 января. Автор самой интересной по мнению жюри публикации выиграет поездку в Сочи. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте.

Кроме того, все клиенты Tele2 смогут получить в шатре компании на территории Tinkoff RosaFest специальные подарки: удобный рюкзак, термос с безлимитным количеством кофе от SurfCoffee и набор уникальных стикеров. У абонентов есть право приоритетной записи на мастер-классы по фристайлу и фрирайду, а также на тест-драйв новейших моделей сноубордов и лыж. Помимо этого, Tele2 подарит своим клиентам дополнительные баллы в квесте, что увеличит их шансы на победу в "Большой игре".

Tele2 позаботится и об отдыхе гостей, которые не катаются на лыжах и сноуборде. Оператор организует для гостей фестиваля зону дополненной реальности, где с помощью VR-технологий посетители смогут совершить виртуальные спуски с горных вершин. При этом новички смогут испытать эмоции реальных сноубордистов и лыжников. При создании программы использовались видеоматериалы, снятые райдерами во время экстремальных спусков.

Кроме того, на площадке проведения фестиваля участникам и гостям будет открыт бесплатный Wi-Fi-доступ на базе мобильного 4G-Интернета Tele2. В зоне оператора будут располагаться пуфики и шезлонги для отдыха, а также модули для подзарядки мобильных устройств.

29 января состоится фристайл-шоу при поддержке Tele2. Перед гостями фестиваля выступят 16 профессиональных спортсменов и продемонстрируют свое мастерство в джиббинге − скольжении по специально подготовленным фигурам и демонстрации различных акробатических трюков и элементов. Tele2 проведет прямую трансляцию вечеринки для гостей Tinkoff RosaFest благодаря скоростному 4G-интернету, который доступен на территории всего курорта "Роза Хутор".

По случаю закрытия фестиваля Tele2 организует вечеринку в Sky Club, которая состоится 2 февраля в 22:00. В этот же вечер подъемники будут работать по "другим" правилам − до 4 часов утра.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:16 По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:15 В 2018 г. на строительство трехуровневой развязки в Тольятти планируется направить 5 млрд рублей

Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.

Леонид Гришин 26 октября 2017 13:04 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.

Андрей Куропаткин 01 августа 2017 11:18 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.

иван гурьянов 27 июля 2017 19:19 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите

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