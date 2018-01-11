На "Союзе-2" запустят 12 американских спутников Dove в качестве попутной полезной нагрузки

Международная космическая компания "КОСМОТРАС" подписала соглашение с американской аэрокосмической компанией Planet о запуске 12 космических аппаратов серии Dove на ракете-носителе "Союз-2".
Об этом сообщил сайт компании "Главкосмос Пусковые Услуги".
Американские спутники предполагается запустить в качестве попутной полезной нагрузки на запуске РН "Союз-2" с КА "Канопус 5/6", который в настоящее время запланирован на конец 2018 года.
В соглашении также содержатся положения относительно дальнейшего сотрудничества по запускам полезных нагрузок Planet на предстоящих коммерческих миссиях РН "Союз-2".
Оператором таких запусков будет АО "Главкосмос Пусковые Услуги", которое является дочерней компанией АО "Главкосмос" и МКК "КОСМОТРАС".
Компания Planet является оператором крупнейшей группировки спутников дистанционного зондирования Земли, ежедневно получающей снимки всей земной поверхности. Компания проектирует, производит и управляет более чем 190 спутниками Dove, RapidEye и SkySat, а также занимается разработкой программного обеспечения для работы в режиме онлайн и средств для поставки данных пользователям. Данные компании Planet используются в интересах бизнеса, государственных и неправительственных организаций, а также научного сообщества для разработки новых технологий, предпринимательской и исследовательской деятельности и решения сложных задач мирового масштаба.
Международная космическая компания "КОСМОТРАС" отвечала за реализацию программы Российской Федерации по использованию выводимых из эксплуатации ракет РС-20 в пусковой программе "Днепр" для запусков на околоземную орбиту космических аппаратов. К настоящему времени проведено 22 пуска РН "Днепр", в ходе которых на космическую орбиту были выведены спутники для широкого круга заказчиков.
АО "Главкосмос" - дочернее предприятие Госкорпорации "Роскосмос", главной задачей которого является продвижение продукции и услуг российских предприятий ракетно-космической промышленности на международный рынок и управление сложными международными проектами.
АО "Главкосмос Пусковые Услуги" является поставщиком коммерческих пусковых услуг, уполномоченным Роскосмосом заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей семейства "Союз-2" с российских космодромов. АО "Главкосмос Пусковые Услуги" является также единственной контактной организацией АО "Главкосмос" для всех предконтрактных переговоров и предложений в отношении вторичных полезных нагрузок на пусках, выполняемых по федеральным программам Роскосмоса.