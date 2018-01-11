На "Союзе-2" запустят 12 американских спутников Dove в качестве попутной полезной нагрузки

Международная космическая компания "КОСМОТРАС" подписала соглашение с американской аэрокосмической компанией Planet о запуске 12 космических аппаратов серии Dove на ракете-носителе "Союз-2".

Об этом сообщил сайт компании "Главкосмос Пусковые Услуги".

Американские спутники предполагается запустить в качестве попутной полезной нагрузки на запуске РН "Союз-2" с КА "Канопус 5/6", который в настоящее время запланирован на конец 2018 года.

В соглашении также содержатся положения относительно дальнейшего сотрудничества по запускам полезных нагрузок Planet на предстоящих коммерческих миссиях РН "Союз-2".

Оператором таких запусков будет АО "Главкосмос Пусковые Услуги", которое является дочерней компанией АО "Главкосмос" и МКК "КОСМОТРАС".