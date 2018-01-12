ХК "Лада" в гостях проиграл ЦСКА — 3:0

В четверг, 11 января, в очередном матче КХЛ тольяттинская "Лада" на выезде встречалась с ЦСКА.
В первом периоде счет открыт не был, несмотря на усилия обеих команд, гости же практически ни в чем не уступали более мастеровитому сопернику.
Но на 22-й минуте хозяева все же вышли вперед — Иван Телегин после передачи Сергея Андронова отправил первую шайбу ворота Антона Красоткина - 1:0. А на 35-й минуте Роман Любимов удвоил преимущество хозяев - 2:0 после ошибки волжан в своей зоне.
В третьем периоде Максим Шалунов снял все вопросы о победителе матча — 3:0 в пользу ЦСКА, продлившего свою победную серию до восьми матчей, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.
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