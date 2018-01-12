16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров: "Эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти" В микрорайоне "Волгарь" торжественно открылся новый детский садик Подрядчиков, сорвавших работы по благоустройству в Самаре, могут включить в "черный список" В этом году все контракты на благоустройство территорий заключат до 1 апреля 18 марта в регионе можно будет проголосовать за проекты благоустройства

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти"

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 86
Версия для печати

В пятницу, 12 января, глава региона Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры Самарской области с профессиональным праздником.

"Ваше ведомство всегда было и остается надежной опорой государства в вопросах обеспечения законности и правопорядка. Эффективная работа органов прокуратуры исключительно важна для поступательного развития нашей страны, — говорится в поздравлении. — Вы защищаете конституционные права и свободы людей, ведете последовательную и принципиальную борьбу с нарушителями законодательства, четко и слаженно реагируете на сигналы, поступающие в ваш адрес от граждан".

Руководитель области подчеркнул, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. "По целому ряду направлений ведомством достигнуты ощутимые положительные результаты. Однако не меньший, а зачастую — больший объем задач нам предстоит решить в ближайшие годы", — отметил врио губернатора.

По его словам, в зоне постоянного внимания работников прокуратуры находятся вопросы соблюдения трудового законодательства, защиты жилищных и имущественных прав граждан, охраны окружающей среды. "Важнейшей задачей остается надзор за деятельностью контролирующих органов, защита интересов честного и прозрачного бизнеса", — напомнил глава региона.

Он выразил уверенность, что особое внимание необходимо сосредоточить на борьбе с коррупцией. "В этом вопросе и власти, и, самое главное, люди ждут от вас последовательных и жестких действий. Ни один факт взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями не должен остаться безнаказанным, — обратился к сотрудникам прокуратуры Дмитрий Азаров. — Только такая работа будет принята и одобрена людьми. Правительство Самарской области будет оказывать всемерную поддержку в этой работе. Убежден — высокий профессионализм, принципиальность, верность служебному долгу и ответственность за результаты труда позволит вам справиться с самыми сложными задачами".

С особой благодарностью руководитель области обратился к ветеранам. "Выражаю вам искреннюю признательность за ваш вклад в развитие губернии, обеспечение безопасной и комфортной жизни граждан. Ваш уникальный опыт, мастерство, желание делиться накопленными знаниями и впредь будет способствовать эффективной работе региональных органов прокуратуры", — заявил врио губернатора.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 06 декабря 2017 11:31 Дмитрий Азаров: "Новый глава Самары в первую очередь должен быть порядочным человеком"

Будем посмотреть. Улыбнуло.

Dmitry Lakotsenin 06 декабря 2017 11:30 Решения по благоустройству будут приниматься только с учетом мнения жителей

Традиция без учета мнения людей зарывать подземные переходы на Мехзаводе и пускать городской транспорт под жилыми домами))

Dmitry Lakotsenin 06 декабря 2017 11:27 В Самаре разработали проект реставрации хоральной синагоги

В который раз? Будем надеяться на лучшее.

Dmitry Lakotsenin 06 декабря 2017 11:25 Реставрацию Коммерческого клуба завершат весной 2018 года

Посмотрим как после Эшелъ дело пойдет.

Dmitry Lakotsenin 06 декабря 2017 10:59 В СамГТУ будут готовить инженеров-реставраторов

Важное для самарской школы реставраторов решение.

Фото на сайте

В микрорайоне "Волгарь" торжественно открылся новый детский садик

В микрорайоне "Волгарь" торжественно открылся новый детский садик

Дмитрий Азаров поздравил с Рождеством и Новым годом воспитанников приюта "Ровесник"

Дмитрий Азаров поздравил с Рождеством и Новым годом воспитанников приюта "Ровесник"

Дмитрий Азаров вручил жителям области государственные и региональные награды

Дмитрий Азаров вручил жителям области государственные и региональные награды

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4