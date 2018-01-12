Дмитрий Азаров: "Эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти"

В пятницу, 12 января, глава региона Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры Самарской области с профессиональным праздником.

"Ваше ведомство всегда было и остается надежной опорой государства в вопросах обеспечения законности и правопорядка. Эффективная работа органов прокуратуры исключительно важна для поступательного развития нашей страны, — говорится в поздравлении. — Вы защищаете конституционные права и свободы людей, ведете последовательную и принципиальную борьбу с нарушителями законодательства, четко и слаженно реагируете на сигналы, поступающие в ваш адрес от граждан".

Руководитель области подчеркнул, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. "По целому ряду направлений ведомством достигнуты ощутимые положительные результаты. Однако не меньший, а зачастую — больший объем задач нам предстоит решить в ближайшие годы", — отметил врио губернатора.

По его словам, в зоне постоянного внимания работников прокуратуры находятся вопросы соблюдения трудового законодательства, защиты жилищных и имущественных прав граждан, охраны окружающей среды. "Важнейшей задачей остается надзор за деятельностью контролирующих органов, защита интересов честного и прозрачного бизнеса", — напомнил глава региона.

Он выразил уверенность, что особое внимание необходимо сосредоточить на борьбе с коррупцией. "В этом вопросе и власти, и, самое главное, люди ждут от вас последовательных и жестких действий. Ни один факт взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями не должен остаться безнаказанным, — обратился к сотрудникам прокуратуры Дмитрий Азаров. — Только такая работа будет принята и одобрена людьми. Правительство Самарской области будет оказывать всемерную поддержку в этой работе. Убежден — высокий профессионализм, принципиальность, верность служебному долгу и ответственность за результаты труда позволит вам справиться с самыми сложными задачами".

С особой благодарностью руководитель области обратился к ветеранам. "Выражаю вам искреннюю признательность за ваш вклад в развитие губернии, обеспечение безопасной и комфортной жизни граждан. Ваш уникальный опыт, мастерство, желание делиться накопленными знаниями и впредь будет способствовать эффективной работе региональных органов прокуратуры", — заявил врио губернатора.