Жителя Жигулевска подозревают в убийстве жены

В Жигулевске сотрудники полиции задержали 49-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве жены, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть ОМВД России по городу Жигулевску поступила информация от местного жителя об обнаружении на территории детской площадки, расположенной в с. Зольное, тела женщины с признаками насильственной смерти.

Для установления деталей случившегося по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили и опросили очевидцев преступления.

Правоохранители установили личность погибшей — ей оказалась 48-летняя местная жительница. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено и изъято предполагаемое орудие преступления — нож.

Также в нескольких метрах от тела женщины был обнаружен в бессознательном состоянии мужчина с ранением в области живота, который бригадой скорой помощи был госпитализирован в медицинское учреждение города.

В ходе установления обстоятельств произошедшего сотрудники правоохранительных органов выяснили, что погибшая распивала спиртные напитки со своим мужем, с которым не живет уже несколько лет. Между супругами произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого мужчина, предположительно, нанес несколько ножевых ранений супруге, после чего попытался свести счеты с жизнью.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", следственным отделом по городу Жигулевску СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.