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Преступления Происшествия

Жителя Жигулевска подозревают в убийстве жены

ЖИГУЛЕВСК. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске сотрудники полиции задержали 49-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве жены, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть ОМВД России по городу Жигулевску поступила информация от местного жителя об обнаружении на территории детской площадки, расположенной в с. Зольное, тела женщины с признаками насильственной смерти.

Для установления деталей случившегося по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили и опросили очевидцев преступления.

Правоохранители установили личность погибшей — ей оказалась 48-летняя местная жительница. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено и изъято предполагаемое орудие преступления — нож.

Также в нескольких метрах от тела женщины был обнаружен в бессознательном состоянии мужчина с ранением в области живота, который бригадой скорой помощи был госпитализирован в медицинское учреждение города.

В ходе установления обстоятельств произошедшего сотрудники правоохранительных органов выяснили, что погибшая распивала спиртные напитки со своим мужем, с которым не живет уже несколько лет. Между супругами произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого мужчина, предположительно, нанес несколько ножевых ранений супруге, после чего попытался свести счеты с жизнью.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", следственным отделом по городу Жигулевску СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.

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Последние комментарии

Алексей Осадчий 11 января 2018 16:46 В Сызрани возбудили уголовное дело по прошествии полутора месяцев после исчезновения мужчины

Вы откуда вообще эту информацию взяли, в ОВД меня заверили, что никому подобной заявлений не давали. Да он был непутевый и периодчески выпивал, но за незаконный оборот оружия судим никогда не был и из дома не пропадал. Он мой дядя и для нашей семьи это горе и мы все же надеемся, что он найдется.

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Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!

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