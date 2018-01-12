Время работы переправы Самара - Рождествено увеличат на час

Время работы переправы Самара - Рождествено увеличат после наступления полного ледостава до 19:15. Об этом сообщает врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
Из-за сброса воды на Жигулевской ГЭС образовались торосы. На протяжении двух дней в светлое время велась и продолжается работа по расчистке трассы для судов на воздушной подушке.
"С 13 января движение будет с 8:00 - 18:00 , а с 15 января - 7:00 - 18:00. После наступления полного ледостава с 6:45 до 19:15, интервал движения - 15 мин.", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
что ж куртку Ирине не дали с логотипом?
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.