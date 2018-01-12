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Общество

Время работы переправы Самара - Рождествено увеличат на час

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Время работы переправы Самара - Рождествено увеличат после наступления полного ледостава до 19:15. Об этом сообщает врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Из-за сброса воды на Жигулевской ГЭС образовались торосы. На протяжении двух дней в светлое время велась и продолжается работа по расчистке трассы для судов на воздушной подушке.

"С 13 января движение будет с 8:00 - 18:00 , а с 15 января - 7:00 - 18:00. После наступления полного ледостава с 6:45 до 19:15, интервал движения - 15 мин.", - отмечается в сообщении. 

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