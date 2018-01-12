Сызранец украл у племянника гироскутер и сдал его в ломбард

В Сызрани 28-летнего местного жителя подозревают в краже гироскутера у своего племянника, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к сотрудникам патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России "Сызранское", которые находились на маршруте патрулирования, обратилась женщина, рассказавшая, что у нее из дома похищено имущество, нанесенный материальный ущерб является значительным и составляет свыше 16 тыс. рублей.

Сотрудники ППС незамедлительно передали полученное сообщение в дежурную часть, подробно опросили заявительницу на предмет описания имущества, промежутка времени, когда могла быть совершена кража, примет и установочных данных лиц, имеющих доступ к похищенному. Полученную информацию они так же доложили в дежурную часть для ориентирования всех наружных служб. Передав заявительницу для иных оперативных мероприятий следственно-оперативной группе, сотрудники патрульно-постовой службы продолжили работу по розыску похищенного имущества на маршруте патрулирования.

Из собранных полицейскими сведений следует, что в квартире заявительницы вместе с ней проживают родственники. Похищенное средство передвижения женщина хранила в своей комнате, пользовался им ее сын. Стражи правопорядка предположили, что один из родственников пострадавшей может быть причастен к совершению данного преступления.

При отработке ломбардов, находящихся на маршруте патрулирования сотрудниками ППС был обнаружен схожий по приметам гироскутер, который, согласно документам, сдал брат пострадавшей женщины.

Сотрудники полиции установили местонахождение ранее не судимого 28-летнего жителя города Сызрань. После задержания, мужчина пояснил, что воспользовался отсутствием родственницы и забрал транспортное средство. Похищенное имущество сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража" возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Похищенное имущество изъято и в скором времени будет возращено владелице.