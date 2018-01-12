16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Подозреваемых в коммерческом подкупе руководителей "ЭнергоМонтажСервиса" оставили на свободе Сызранец украл у племянника гироскутер и сдал его в ломбард Жителя Жигулевска подозревают в убийстве жены На миллионной взятке попался адвокат врача-анестезиолога, обвиненного в изнасиловании В Тольятти силовики расследуют убийство женщины и ее дочери на почве ревности

Преступления Происшествия

Сызранец украл у племянника гироскутер и сдал его в ломбард

СЫЗРАНЬ. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати

В Сызрани 28-летнего местного жителя подозревают в краже гироскутера у своего племянника, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к сотрудникам патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России "Сызранское", которые находились на маршруте патрулирования, обратилась женщина, рассказавшая, что у нее из дома похищено имущество, нанесенный материальный ущерб является значительным и составляет свыше 16 тыс. рублей.

Сотрудники ППС незамедлительно передали полученное сообщение в дежурную часть, подробно опросили заявительницу на предмет описания имущества, промежутка времени, когда могла быть совершена кража, примет и установочных данных лиц, имеющих доступ к похищенному. Полученную информацию они так же доложили в дежурную часть для ориентирования всех наружных служб. Передав заявительницу для иных оперативных мероприятий следственно-оперативной группе, сотрудники патрульно-постовой службы продолжили работу по розыску похищенного имущества на маршруте патрулирования.

Из собранных полицейскими сведений следует, что в квартире заявительницы вместе с ней проживают родственники. Похищенное средство передвижения женщина хранила в своей комнате, пользовался им ее сын. Стражи правопорядка предположили, что один из родственников пострадавшей может быть причастен к совершению данного преступления.

При отработке ломбардов, находящихся на маршруте патрулирования сотрудниками ППС был обнаружен схожий по приметам гироскутер, который, согласно документам, сдал брат пострадавшей женщины.

Сотрудники полиции установили местонахождение ранее не судимого 28-летнего жителя города Сызрань. После задержания, мужчина пояснил, что воспользовался отсутствием родственницы и забрал транспортное средство. Похищенное имущество сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража" возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Похищенное имущество изъято и в скором времени будет возращено владелице.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Осадчий 11 января 2018 16:46 В Сызрани возбудили уголовное дело по прошествии полутора месяцев после исчезновения мужчины

Вы откуда вообще эту информацию взяли, в ОВД меня заверили, что никому подобной заявлений не давали. Да он был непутевый и периодчески выпивал, но за незаконный оборот оружия судим никогда не был и из дома не пропадал. Он мой дядя и для нашей семьи это горе и мы все же надеемся, что он найдется.

Игорь Нефедов 18 декабря 2017 06:36 Самарскому подростку проломил голову пришедший в школу мужчина

Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.

Иван Иванов 12 декабря 2017 11:41 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!

Самуил Кронштейн 05 декабря 2017 06:01 Подозреваемый в даче взятки полицейскому приехал по звонку мужчин, задержанных с нелегальным алкоголем

В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???

Тени Сварога 07 ноября 2017 13:33 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4