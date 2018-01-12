Для новогодних поздравлений жители области выбрали Интернет

В эту ночь впервые прирост новогоднего интернет-трафика обогнал прирост "голоса". По сравнению с прошлыми новогодними праздниками интернет-трафик абонентов "МегаФона" в Самарской губернии вырос на 47%, а объем минут — на 27%.

Как и в прошлом году, жители Самарской области сохранили тренд активного использования мессенджеров: с их помощью абоненты не только отсылают сообщения, но и звонят. На 52% вырос трафик от мессенджеров в сети "МегаФона" в регионе в эту ночь по сравнению с прошлым годом. Самым популярным приложением стал Whats App.

В среднем в Поволжье каждый абонент оператора потратил на поздравления 11 минут телефонных разговоров, почти 123 Мб интернет-трафика, из которых 1,6 Мб пришлись на чаты и мессенджеры. В новогоднюю ночь трафик в скоростной сети 4G МегаФона превысил объем обычного дня в 1,5 раза. На него пришелся 61% всего интернет-трафика новогодней ночи.

К пику нагрузок оператор готовился уже с ноября. Технические специалисты увеличивали пропускную способность базовых станций, минимизировали риски на случай форс-мажора, организовывали аварийные и дежурные бригады. Бесперебойное общение в эту ночь осуществляло более 500 сотрудников по всей стране.

"Мы качественно подготовили сеть к новогодней ночи и январским каникулам. В праздничную ночь жители нашей области отправили и получили 134 Тб интернет-трафика и "проговорили" почти 36 миллионов минут. Успешность дозвона и интернет-соединений была на уровне 99%, что является отличным показателем в часы пиковой нагрузки для сети", — прокомментировал Максим Токаренко, директор Самарского отделения компании "МегаФон".