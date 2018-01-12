Перспектива лишения прав заставила должника заплатить более 1 млн рублей

В отделе судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти было возбуждено исполнительное производство о взыскании морального вреда, полученного при дорожно-транспортном происшествии. Работникам службы судебных приставов предстояло взыскать с гражданина Д. свыше 1,2 млн рублей в пользу гражданки К.

Сообщается, что мужчина не торопился исполнять решение суда и на связь с судебными приставами не выходил. С целью установления имущественного положения должника, работниками управления были направлены запросы в различные регистрирующие органы, кредитные организации и операторам мобильной связи. В результате было установлено, что у должника нет зарегистрированных транспортных средств, открытых расчетных счетов и даже абонентских номеров. Тем не менее, было установлено его место работы, куда и были направлены документы для удержания заработной платы. В результате этого удалось взыскать часть долга. Однако самостоятельно должник не предпринимал никаких мер для его погашения.

Мужчина был вызван на прием в отдел судебных приставов, где ему было вручено предупреждение об ограничении его в специальном праве на право управления транспортными средствами. Несмотря на то, что должник не имел машину, перспектива быть лишенным водительских прав возымела на него действие. Он оплатил оставшуюся часть долга — более миллиона рублей.

Денежные средства были перечислены взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.