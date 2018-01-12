16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Подозреваемых в коммерческом подкупе руководителей "ЭнергоМонтажСервиса" оставили на свободе Сызранец украл у племянника гироскутер и сдал его в ломбард Жителя Жигулевска подозревают в убийстве жены На миллионной взятке попался адвокат врача-анестезиолога, обвиненного в изнасиловании В Тольятти силовики расследуют убийство женщины и ее дочери на почве ревности

Преступления Происшествия

Подозреваемых в коммерческом подкупе руководителей "ЭнергоМонтажСервиса" оставили на свободе

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 29
Версия для печати

В четверг, 11 января, федеральный судья Алла Балова отказала в удовлетворении ходатайства следователей об аресте задержанных по подозрению в коммерческом подкупе руководителей ООО "ЭнергоМонтажСервис".

Как сообщила официальный представитель регионального СУ СКР Елена Шкаева, решение суда в отношении Алексея Калдаева правоохранители оспаривать не будут, а по отказу в аресте Алексея Нонява вопрос еще не решен.

Напомним, Калдаев и Нонява были задержаны на днях оперативными сотрудниками регионального УФСБ.

По версии предварительного следствия, задержанные, угрожая расправой, требовали у руководителя подрядной организации 1,7 млн руб. за беспрепятственную оплату выполненных работ по договору субподряда, заключенному на выполнение ремонтных работ стоимостью более 4 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело.

Директор организации-подрядчика, действовавший в рамках оперативного эксперимента, передал подозреваемым 880 тыс. руб. и муляж еще 565 тыс. рублей.

ООО "ЭнергоМонтажСервис" учреждено в 2013 г. и зарегистрировано в Самаре на ул. Грозненской, 1. Совладельцами выступают Алексей Нонява (33,44%), Алексей Калдаев (33,28%) и Павел Цыганов (33,28%). Нонява и Калдаев в разное время занимали кресло гендиректора компании. С декабря организацией руководит Светлана Григорьева.

Основной вид деятельности компании - производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. ООО выполняет работы в том числе для структур "Транснефти". В 2016 г. выручка составила 92 млн руб., прибыль - 400 тыс. рублей.

По тому же адресу зарегистрировано ООО "ЭМС ТЕХНОЛОДЖИ" (строительство жилых и нежилых зданий), единоличным владельцем которого является Алексей Нонява.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Осадчий 11 января 2018 16:46 В Сызрани возбудили уголовное дело по прошествии полутора месяцев после исчезновения мужчины

Вы откуда вообще эту информацию взяли, в ОВД меня заверили, что никому подобной заявлений не давали. Да он был непутевый и периодчески выпивал, но за незаконный оборот оружия судим никогда не был и из дома не пропадал. Он мой дядя и для нашей семьи это горе и мы все же надеемся, что он найдется.

Игорь Нефедов 18 декабря 2017 06:36 Самарскому подростку проломил голову пришедший в школу мужчина

Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.

Иван Иванов 12 декабря 2017 11:41 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!

Самуил Кронштейн 05 декабря 2017 06:01 Подозреваемый в даче взятки полицейскому приехал по звонку мужчин, задержанных с нелегальным алкоголем

В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???

Тени Сварога 07 ноября 2017 13:33 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4