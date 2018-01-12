Подозреваемых в коммерческом подкупе руководителей "ЭнергоМонтажСервиса" оставили на свободе

В четверг, 11 января, федеральный судья Алла Балова отказала в удовлетворении ходатайства следователей об аресте задержанных по подозрению в коммерческом подкупе руководителей ООО "ЭнергоМонтажСервис".
Как сообщила официальный представитель регионального СУ СКР Елена Шкаева, решение суда в отношении Алексея Калдаева правоохранители оспаривать не будут, а по отказу в аресте Алексея Нонява вопрос еще не решен.
Напомним, Калдаев и Нонява были задержаны на днях оперативными сотрудниками регионального УФСБ.
По версии предварительного следствия, задержанные, угрожая расправой, требовали у руководителя подрядной организации 1,7 млн руб. за беспрепятственную оплату выполненных работ по договору субподряда, заключенному на выполнение ремонтных работ стоимостью более 4 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело.
Директор организации-подрядчика, действовавший в рамках оперативного эксперимента, передал подозреваемым 880 тыс. руб. и муляж еще 565 тыс. рублей.
ООО "ЭнергоМонтажСервис" учреждено в 2013 г. и зарегистрировано в Самаре на ул. Грозненской, 1. Совладельцами выступают Алексей Нонява (33,44%), Алексей Калдаев (33,28%) и Павел Цыганов (33,28%). Нонява и Калдаев в разное время занимали кресло гендиректора компании. С декабря организацией руководит Светлана Григорьева.
Основной вид деятельности компании - производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. ООО выполняет работы в том числе для структур "Транснефти". В 2016 г. выручка составила 92 млн руб., прибыль - 400 тыс. рублей.
По тому же адресу зарегистрировано ООО "ЭМС ТЕХНОЛОДЖИ" (строительство жилых и нежилых зданий), единоличным владельцем которого является Алексей Нонява.
Последние комментарии
Вы откуда вообще эту информацию взяли, в ОВД меня заверили, что никому подобной заявлений не давали. Да он был непутевый и периодчески выпивал, но за незаконный оборот оружия судим никогда не был и из дома не пропадал. Он мой дядя и для нашей семьи это горе и мы все же надеемся, что он найдется.
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)