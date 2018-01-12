"АктивКапитал Банк" занимает 81 место среди самых дружелюбных банков

В итоговом рейтинге самых дружелюбных банков в соцсетях за 2017 год "АктивКапитал Банк" занял 81 место среди двухсот финансовых учреждений. При его составлении компанией EasyFinance.ru учитывалось количество друзей и подписчиков на официальных страницах участников рейтинга в социальных сетях Facebook, Twitter, ВКонтакте и Одноклассники.

"АктивКапитал Банк" делится своими новостями в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Instagram. Ежегодно среди друзей и подписчиков проводятся фотоконкурсы и другие творческие состязания, победителям которых вручаются оригинальные призы.