Госпиталь "Мать и дитя" откроется весной

В четверг, 11 января, врио губернатора Дмитрий Азаров провел рабочее совещание, посвященное строительству многофункционального госпиталя "Мать и дитя".

Подготовка к строительству на территории поселка Радиоцентр госпиталя "Мать и дитя" началась в 2014 году. Первый камень в основание госпиталя был заложен летом 2016-го. Как рассказал врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко, сейчас работы вышли на завершающую стадию. Уже готово обустройство фасадов и кровли здания, смонтированы окна, двери и внутренние перегородки, выполняется внутренняя отделка помещений и ведется установка оборудования.

Исполнительный директор ЗАО "Медицинская компания ИДК" (эта компания является инвестором проекта) Сурия Шульпина поблагодарила областные власти и ресурсоснабжающие организации за поддержку и активное участие: "Мы еженедельно собираемся на строительной площадке и контролируем ход работ".

Сурия Шульпина сообщила, что открыть госпиталь планируют этой весной: "Мы встречались с генеральным подрядчиком, внимательно проработали все вопросы, включая прокладку инженерных коммуникаций. Каждый из нас отдает себе отчет в том что сроки запуска госпитали сдвигать нельзя".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что объект имеет важное значение для улучшения демографической ситуации в регионе: "Президент страны Владимир Владимирович Путин уделяет особое внимание вопросам материнства и детства. Мы встречаемся с вами в самом начале Десятилетия детства. Эта программа, инициированная главой государства, нацелена на интересы подрастающего поколения. Есть серьезные предпосылки к тому, что демографическая ситуация в Самарской области значительно улучшится. Важно, чтобы та радость, которую несет рождение ребенка, не была омрачена никакими сложностями и проблемами. Это во многом зависит от всех нас".