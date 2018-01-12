Госпиталь "Мать и дитя" откроется весной

В четверг, 11 января, врио губернатора Дмитрий Азаров провел рабочее совещание, посвященное строительству многофункционального госпиталя "Мать и дитя".
Подготовка к строительству на территории поселка Радиоцентр госпиталя "Мать и дитя" началась в 2014 году. Первый камень в основание госпиталя был заложен летом 2016-го. Как рассказал врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко, сейчас работы вышли на завершающую стадию. Уже готово обустройство фасадов и кровли здания, смонтированы окна, двери и внутренние перегородки, выполняется внутренняя отделка помещений и ведется установка оборудования.
Исполнительный директор ЗАО "Медицинская компания ИДК" (эта компания является инвестором проекта) Сурия Шульпина поблагодарила областные власти и ресурсоснабжающие организации за поддержку и активное участие: "Мы еженедельно собираемся на строительной площадке и контролируем ход работ".
Сурия Шульпина сообщила, что открыть госпиталь планируют этой весной: "Мы встречались с генеральным подрядчиком, внимательно проработали все вопросы, включая прокладку инженерных коммуникаций. Каждый из нас отдает себе отчет в том что сроки запуска госпитали сдвигать нельзя".
Дмитрий Азаров подчеркнул, что объект имеет важное значение для улучшения демографической ситуации в регионе: "Президент страны Владимир Владимирович Путин уделяет особое внимание вопросам материнства и детства. Мы встречаемся с вами в самом начале Десятилетия детства. Эта программа, инициированная главой государства, нацелена на интересы подрастающего поколения. Есть серьезные предпосылки к тому, что демографическая ситуация в Самарской области значительно улучшится. Важно, чтобы та радость, которую несет рождение ребенка, не была омрачена никакими сложностями и проблемами. Это во многом зависит от всех нас".
Последние комментарии
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!