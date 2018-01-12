Из-за ожидаемых холодов самарцам повысят температуру горячей воды

В связи с прогнозируемым похолоданием 12 января в течение дня теплоисточники "Т Плюс Самара" повысят температуру отпускаемой потребителям горячей воды.

Об этом сообщила пресс-служба энергокомпании. Напомним, в ближайшее время в Самарской области ожидается снижение температуры местами до -23°C.