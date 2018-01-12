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ЖКХ и благоустройство Общество

Из-за ожидаемых холодов самарцам повысят температуру горячей воды

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с прогнозируемым похолоданием 12 января в течение дня теплоисточники "Т Плюс Самара" повысят температуру отпускаемой потребителям горячей воды.

Об этом сообщила пресс-служба энергокомпании.

Напомним, в ближайшее время в Самарской области ожидается снижение температуры местами до -23°C.

Теплоэнергетики напоминают жителям региона, что при повреждении трубопровода необходимо звонить в диспетчерские службы: тепловые сети Тольятти - (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети Новокуйбышевска - (84635) 6-27-60; круглосуточная интернет-приемная АО "ПТС" (Самара) - http://teplo.energy/ или по телефону (846) 279-65-00.

Гид потребителя

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Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.

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а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом

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