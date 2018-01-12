Из-за ожидаемых холодов самарцам повысят температуру горячей воды

В связи с прогнозируемым похолоданием 12 января в течение дня теплоисточники "Т Плюс Самара" повысят температуру отпускаемой потребителям горячей воды.
Об этом сообщила пресс-служба энергокомпании.
Напомним, в ближайшее время в Самарской области ожидается снижение температуры местами до -23°C.
Теплоэнергетики напоминают жителям региона, что при повреждении трубопровода необходимо звонить в диспетчерские службы: тепловые сети Тольятти - (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети Новокуйбышевска - (84635) 6-27-60; круглосуточная интернет-приемная АО "ПТС" (Самара) - http://teplo.energy/ или по телефону (846) 279-65-00.