В Тольятти заключенного подозревают в попытке дать взятку за особые условия содержания

В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту взяточничества. Преступление было выявлено еще 6 декабря 2017 года.
По данным источника в правоохранительных органах, 32-летний мужчина, отбывающий наказание за воровство, хотел получить особые условия пребывания в колонии и поблажки со стороны сотрудников учреждения. За это через своего 29-летнего знакомого, также судимого за кражу, но находящегося на свободе, он пытался передать 15 тыс. руб. должностному лицу УФСИН России по Самарской области. Посредника задержали в момент передачи денег.
После проверки были возбуждены два уголовных дела: по фактам покушения на взятку и посредничества во взяточничестве.
Последние комментарии
Вы откуда вообще эту информацию взяли, в ОВД меня заверили, что никому подобной заявлений не давали. Да он был непутевый и периодчески выпивал, но за незаконный оборот оружия судим никогда не был и из дома не пропадал. Он мой дядя и для нашей семьи это горе и мы все же надеемся, что он найдется.
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)