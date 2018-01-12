В Тольятти заключенного подозревают в попытке дать взятку за особые условия содержания

В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту взяточничества. Преступление было выявлено еще 6 декабря 2017 года.

По данным источника в правоохранительных органах, 32-летний мужчина, отбывающий наказание за воровство, хотел получить особые условия пребывания в колонии и поблажки со стороны сотрудников учреждения. За это через своего 29-летнего знакомого, также судимого за кражу, но находящегося на свободе, он пытался передать 15 тыс. руб. должностному лицу УФСИН России по Самарской области. Посредника задержали в момент передачи денег.

После проверки были возбуждены два уголовных дела: по фактам покушения на взятку и посредничества во взяточничестве.