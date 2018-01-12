По итогам 2017 года три долевки в Самаре будут исключены из списка проблемных

По итогам 2017 г. три долевки в Самаре будут исключены из списка проблемных. Об этом рассказал врио министра строительства Самарской области Александр Баландин.

По словам главы минстроя, за прошлый год было введено шесть проблемных объектов долевого строительства. Это дома на Заводском шоссе, 57, на ул. Карбышева, 1, ул. Советской Армии, 121, дом на ул. Блюхера/Карбышева, на ул. Тухачевского, 10 и на ул. Печерской, 25. Таким образом, квартирный вопрос решен для 852 дольщиков. Фактически их число еще больше - ведь многие ждали жилья целыми семьями.

"Однако из реестра проблемных объектов (он включает 42 "долевки") пока будут исключены только три дома - на ул. Блюхера, на ул. Карбышева, 1 и на Заводском шоссе. Остальные останутся в списке - они состоят из нескольких секций, и полное исключение из числа проблемных произойдет только тогда, когда будут введены в эксплуатацию все секции. Например, дом на ул. Тухачевского, 10 построен и сдан, квартиры здесь получили 211 дольщиков, однако строительство объединенного с ним в один объект дома №18 продолжается. Одну очередь дома введут в 2018 году, вторую - в 2019-м. Нам важно не "поставить галочку" и отчитаться, а проконтролировать строительство до завершающего этапа, пока последний участник долевого строительства не поставит подпись на акте приема-передачи жилья. Только после этого мы будем исключать введенный в эксплуатацию объект из реестра проблемных", - пояснил Александр Баландин.

Также в ближайшее время будет введена в эксплуатацию еще одна проблемная "долевка" на ул. Тургенева/Братьев Коростылевых, где квартиры много лет ждут 70 обманутых дольщиков.

"Официально сдать этот объект можно только по решению суда, так как за годы строительства изменились многие нормативные требования и выдать разрешение на ввод в эксплуатацию в обычном порядке невозможно. Сейчас документы уже в суде, в ближайшее время мы ждем решения вопроса", - рассказал врио министра.