Самарский метрополитен оштрафован на 100 тыс. руб. за несоблюдение стандартов раскрытия информации

На МП "Самарский метрополитен им. Росовского" 10 января был наложен штраф по факту нарушения Стандартов раскрытия информации, сообщил сайт регионального УФАС.

В соответствии с постановлением правительства РФ №24, субъекты рынка электрической энергии обязаны раскрывать информацию, указанную в постановлении.

МП "Самарский метрополитен" осуществляет свою деятельность в качестве сетевой организации, владеет объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых оказывает услуги по передаче электрической энергии и осуществляет технологическое присоединение.

Специалистами антимонопольного Управления было выявлено, что МП "Самарский метрополитен" не была раскрыта информация, предусмотренная пунктом 11 Стандартов раскрытия информации.

По результатам рассмотрения административного дела и в соответствии со статьей 9.15 КоАП РФ на МП "Самарский метрополитен" был наложен штраф в размере 100 тысяч рублей.