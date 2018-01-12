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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарский метрополитен оштрафован на 100 тыс. руб. за несоблюдение стандартов раскрытия информации

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На МП "Самарский метрополитен им. Росовского" 10 января был наложен штраф по факту нарушения Стандартов раскрытия информации, сообщил сайт регионального УФАС.

В соответствии с постановлением правительства РФ №24, субъекты рынка электрической энергии обязаны раскрывать информацию, указанную в постановлении.

МП "Самарский метрополитен" осуществляет свою деятельность в качестве сетевой организации, владеет объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых оказывает услуги по передаче электрической энергии и осуществляет технологическое присоединение.

Специалистами антимонопольного Управления было выявлено, что МП "Самарский метрополитен" не была раскрыта информация, предусмотренная пунктом 11 Стандартов раскрытия информации.

По результатам рассмотрения административного дела и в соответствии со статьей 9.15 КоАП РФ на МП "Самарский метрополитен" был наложен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Гид потребителя

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Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:16 По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:15 В 2018 г. на строительство трехуровневой развязки в Тольятти планируется направить 5 млрд рублей

Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.

Леонид Гришин 26 октября 2017 13:04 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.

Андрей Куропаткин 01 августа 2017 11:18 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.

иван гурьянов 27 июля 2017 19:19 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите

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