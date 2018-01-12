Самарский метрополитен оштрафован на 100 тыс. руб. за несоблюдение стандартов раскрытия информации

На МП "Самарский метрополитен им. Росовского" 10 января был наложен штраф по факту нарушения Стандартов раскрытия информации, сообщил сайт регионального УФАС.
В соответствии с постановлением правительства РФ №24, субъекты рынка электрической энергии обязаны раскрывать информацию, указанную в постановлении.
МП "Самарский метрополитен" осуществляет свою деятельность в качестве сетевой организации, владеет объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых оказывает услуги по передаче электрической энергии и осуществляет технологическое присоединение.
Специалистами антимонопольного Управления было выявлено, что МП "Самарский метрополитен" не была раскрыта информация, предусмотренная пунктом 11 Стандартов раскрытия информации.
По результатам рассмотрения административного дела и в соответствии со статьей 9.15 КоАП РФ на МП "Самарский метрополитен" был наложен штраф в размере 100 тысяч рублей.
Последние комментарии
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.
А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите