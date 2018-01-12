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Строительство Строительство и недвижимость

Недострой "Гороса" на ул. Черемшанской получил положительное заключение и будет достраиваться

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проблемная долевка "Гороса" получила положительное заключение технической экспертизы и теперь может достраиваться. Об этом рассказал врио министра строительства Самарской области Александр Баландин.

Напомним, ООО "Горос" планировало к 2008 г. возвести 16-этажный многоквартирный комплекс на пересечении ул. Советской/Черемшанской в Кировском районе Самары, однако компания не справилась с обязательствами, и в 2013 г. в отношении нее была введена процедура банкротства.

Готовность здания составляет около 20%.

"Это один из самых сложных объектов, и не только потому, что здесь жилье ждут 395 обманутых дольщиков, но и потому, что на достройку требуется около 800 млн рублей без учета инженерных сетей. В 2017 году в рамках инвестиционного проекта было проведено техническое обследование, экспертиза недостроенных зданий - заключение положительное, дома можно достраивать. Уже есть потенциальный застройщик, который готов завершить объект "Гороса", сейчас мы прорабатываем для него компенсационные мероприятия. Это могут быть и земельные участки, и субсидии из бюджета области, и частично доплаты со стороны самих дольщиков (у большинства есть понимание, что это необходимая мера). Уверен, что в ближайшее время будет сформировано окончательное решение, создадим дорожную карту и в конце концов достроим объект", - рассказал Александр Баландин.

Гид потребителя

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