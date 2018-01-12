Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина выступят на Australian Open

Уроженки Самарской области Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина выступят на турнире Australian Open, который пройдет в Мельбурне с 15 по 28 января, сообщает gotennis.ru.

Первой соперницей Анастасии Павлюченковой станет украинка Катерина Козлова, в Дарья Касаткина начнет соревнования матчем с победительницей квалификации.