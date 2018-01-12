В с. Алексеевка "шутник" поджег два дома, в одном из них погибла женщина

В с. Алексеевка задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в поджогах, один из которых привел к гибели пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На ул. Титова в селе сгорел жилой дом. После тушения пожара в здании обнаружили тело 70-летней хозяйки. Примерно в это же время в полицию поступило еще одно сообщение о попытке поджога другого дома на той же улице, в 500 м от уже сгоревшего жилища.

56-летняя сельчанка, чей дом несмотря на попытку поджога практически не пострадал от огня, рассказала, что была дома со знакомой, когда через окно заметила пламя. Она сразу обратилась в ЕДДС и бросилась тушить возгорание. С огнем женщины справились до приезда пожарных.

Подозреваемым в поджоге оказался 49-летний сосед потерпевшей. По данным правоохранителей, в 2016 г. мужчина обворовал ее дом, а потерпевшая написала заявление в полицию. В результате соседа осудили. После мужчина не раз грозился отомстить за это. Кроме того, в вечер, когда все произошло, сосед хотел присоединиться к застолью у соседки, но женщина не пустила гостя.

Полицейские нашли подозреваемого, когда он ехал на велосипеде по одной из ночных улиц. Мужчина признался в поджоге двух домов.

Как выяснилось, перед пожаром он со знакомой выпивал в гостях у 70-летней женщины. В какой-то момент хозяйка дома отправилась спать, а гости продолжили застолье. Когда спиртное закончилось, мужчина и женщина решили отправиться за выпивкой. Гостья вышла на улицу, а мужчина безуспешно попытался разбудить спящую хозяйку, надеясь занять у нее денег.

Как рассказал полицейским задержанный, тогда он решил по-другому разбудить спящую знакомую. У него была с собой бутылка с зажигательной смесью. Мужчина сам ее изготовил накануне, чтобы сжечь мусор. Он облил этой жидкостью диван, на котором спала хозяйка дома, чиркнул спичкой и вышел на улицу. Житель Алексеевки посчитал, то такая шутка точно разбудит заснувшую женщину. После этого сельчанин решил отправиться домой, попрощавшись с ничего не подозревающей знакомой, которая пошла в гости к друзьям.

По пути мужчина вспомнил, что утром обиделся на соседку. У нее в окнах горел свет, и поджигатель решил "подшутить" и над соседкой. Он облил крыльцо дома зажигательной смесью и поджег его, но огонь погас. Так же мужчина пытался поджечь калитку. Но и в этот раз огонь не разгорелся. В итоге злоумышленник полил жидкостью и поджег угол дома и подоконник. Потом он взял велосипед соседки и поехал к товарищу, чтобы продолжить выпивать, но вскоре его задержали полицейские.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела по статьям: "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, повлекшие по неосторожности смерть человека" и "Умышленные действия, непосредственно направленные на совершение умышленного уничтожения чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога, если, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам".

Подозреваемый по решению Нефтегорского районного суда заключен под стражу на два месяца.