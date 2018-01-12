В Новокуйбышевске после ремонта откроется школа № 18

В понедельник, 15 января, в 10.00 состоится торжественное открытие после капитального ремонта школы № 18 им. В. А. Мамистова г. Новокуйбышевска. Ремонт длился с августа по декабрь 2017 года.

Школа была построена в 1967 году. В настоящее время в ней обучается 541 учащийся.

Средства на капитальный ремонт в размере более 60 млн. рублей выделены в рамках соглашения между министерством образования и науки Самарской области и администрацией г. о. Новокуйбышевск.

"О предоставлении из областного бюджета бюджету г. о. Новокуйбышевск Самарской области субсидии на проведение капитального ремонта образовательного учреждения". Из них более 23,5 млн. рублей — средства федерального бюджета, свыше 27,5 млн. рублей — областного. Доля софинансирования из городского бюджета составила более 9 млн. рублей.

В школе утеплили фасад, полностью заменили систему отопления, канализации, водо- и электроснабжения, противопожарную сигнализацию, установили новые окна и двери. Также заменена сантехника, система вентиляции. В рекреациях установлены новые питьевые фонтанчики, в санузлах — кабинки. На центральном входе обновили крыльцо, сделан пандус для маломобильных граждан. Установлена система охраны и видеонаблюдения.

После ремонта в школе появился кабинет ритмики, медиазал, 2 кабинета для внеурочной деятельности по робототехнике.

Свыше 19,5 млн. рублей было выделено из федерального, регионального и городского бюджетов на приобретение мебели и оборудования.

Классы оснастили новыми интерактивными панелями, которые самостоятельно работают в режиме "онлайн". Современное мультимедийное оборудование будет размещено также в рекреациях и актовом зале.

Значительно пополнились инвентарём два спортивных зала учебного заведения. Теперь в "арсенале" учителей физической культуры новые шведские стенки, гимнастические брёвна, турники, гандбольные ворота и многое другое.

Также в рамках муниципальной программы из городского бюджета было выделено более 2 млн. рублей на приобретение мебели.

Большие изменения произошли и на пришкольной территории. Здесь установили новое ограждение, асфальтировали пространство перед центральным входом. Весной территорию школы планируется облагородить зелёными насаждениями. В летний период намечена замена асфальтового покрытия тротуаров и площадок для проведения школьных линеек и других массовых мероприятий.