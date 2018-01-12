В Новокуйбышевске после ремонта откроется школа № 18

В понедельник, 15 января, в 10.00 состоится торжественное открытие после капитального ремонта школы № 18 им. В. А. Мамистова г. Новокуйбышевска. Ремонт длился с августа по декабрь 2017 года.
Школа была построена в 1967 году. В настоящее время в ней обучается 541 учащийся.
Средства на капитальный ремонт в размере более 60 млн. рублей выделены в рамках соглашения между министерством образования и науки Самарской области и администрацией г. о. Новокуйбышевск.
"О предоставлении из областного бюджета бюджету г. о. Новокуйбышевск Самарской области субсидии на проведение капитального ремонта образовательного учреждения". Из них более 23,5 млн. рублей — средства федерального бюджета, свыше 27,5 млн. рублей — областного. Доля софинансирования из городского бюджета составила более 9 млн. рублей.
В школе утеплили фасад, полностью заменили систему отопления, канализации, водо- и электроснабжения, противопожарную сигнализацию, установили новые окна и двери. Также заменена сантехника, система вентиляции. В рекреациях установлены новые питьевые фонтанчики, в санузлах — кабинки. На центральном входе обновили крыльцо, сделан пандус для маломобильных граждан. Установлена система охраны и видеонаблюдения.
После ремонта в школе появился кабинет ритмики, медиазал, 2 кабинета для внеурочной деятельности по робототехнике.
Свыше 19,5 млн. рублей было выделено из федерального, регионального и городского бюджетов на приобретение мебели и оборудования.
Классы оснастили новыми интерактивными панелями, которые самостоятельно работают в режиме "онлайн". Современное мультимедийное оборудование будет размещено также в рекреациях и актовом зале.
Значительно пополнились инвентарём два спортивных зала учебного заведения. Теперь в "арсенале" учителей физической культуры новые шведские стенки, гимнастические брёвна, турники, гандбольные ворота и многое другое.
Также в рамках муниципальной программы из городского бюджета было выделено более 2 млн. рублей на приобретение мебели.
Большие изменения произошли и на пришкольной территории. Здесь установили новое ограждение, асфальтировали пространство перед центральным входом. Весной территорию школы планируется облагородить зелёными насаждениями. В летний период намечена замена асфальтового покрытия тротуаров и площадок для проведения школьных линеек и других массовых мероприятий.
Последние комментарии
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!