Стартует Всероссийский Интернет-конкурс молодежного досуга "Моя альтернатива"

Конкурс — это одно из мероприятий одноименного Национального молодежного проекта, в рамках которого будет определен лучший видеосюжет о различных формах молодёжного досуга, отвечающих принципам здорового образа жизни. Принять участие в конкурсе может любой желающий в возрасте от 16 до 44 лет.

Цели интернет-конкурса "Моя альтернатива" — мотивировать молодежь к ведению здорового образа жизни.

Традиционно конкурс проходит в три этапа. Первый этап — сбор заявок и видеороликов на сайте Лиги здоровья нации — ligazn.ru. Видеоролик участника должен рассказать о его здоровом образе жизни, о спорте и увлечениях, которым свойственны соревновательный дух, драйв и стремление к совершенству. Второй этап проходит в формате открытого Интернет-голосования, по итогам которого определяются 20 финалистов. Также несколько финалистов определяются по решению Конкурсной комиссии. В ходе третьего этапа конкурса, который проходит в Гостином дворе в Москве, финалисты представляют свои видеоролики жюри на Молодежном фестивале "Моя альтернатива".

В дальнейшем победители конкурса принимают участие во Всероссийской информационно-пропагандистской, оздоровительной акции "Волна здоровья" в регионах России, где рассказывают молодежи о своем здоровом образе жизни.

Партнерами проекта выступают: Российский союз молодежи, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Российский Университет дружбы народов.

Медиапартнерами проекта выступают: Телеканал "Муз-ТВ", Вести.Ru, социальная сеть "Одноклассники", радиостанция "Спорт FM", велнес-портал "Живи", телеканал "Точка отрыва".

Церемония награждения победителей состоится в рамках Молодежного фестиваля "Моя альтернатива" в конце мая 2018 г.

Кроме денежных премий и дипломов победителям конкурса будет предоставлена возможность представить свои видеоролики в регионах России в рамках ежегодной Всероссийской акции "Волна здоровья".

Победители Конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями: I место (1 победитель) — 75 000 рублей, II место (2 победителя) — 50 000 рублей (каждому),III место (2 победителя) — 30 000 рублей (каждому).