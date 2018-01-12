Стартует Всероссийский Интернет-конкурс молодежного досуга "Моя альтернатива"

Конкурс — это одно из мероприятий одноименного Национального молодежного проекта, в рамках которого будет определен лучший видеосюжет о различных формах молодёжного досуга, отвечающих принципам здорового образа жизни. Принять участие в конкурсе может любой желающий в возрасте от 16 до 44 лет.
Цели интернет-конкурса "Моя альтернатива" — мотивировать молодежь к ведению здорового образа жизни.
Традиционно конкурс проходит в три этапа. Первый этап — сбор заявок и видеороликов на сайте Лиги здоровья нации — ligazn.ru. Видеоролик участника должен рассказать о его здоровом образе жизни, о спорте и увлечениях, которым свойственны соревновательный дух, драйв и стремление к совершенству. Второй этап проходит в формате открытого Интернет-голосования, по итогам которого определяются 20 финалистов. Также несколько финалистов определяются по решению Конкурсной комиссии. В ходе третьего этапа конкурса, который проходит в Гостином дворе в Москве, финалисты представляют свои видеоролики жюри на Молодежном фестивале "Моя альтернатива".
В дальнейшем победители конкурса принимают участие во Всероссийской информационно-пропагандистской, оздоровительной акции "Волна здоровья" в регионах России, где рассказывают молодежи о своем здоровом образе жизни.
Партнерами проекта выступают: Российский союз молодежи, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Российский Университет дружбы народов.
Медиапартнерами проекта выступают: Телеканал "Муз-ТВ", Вести.Ru, социальная сеть "Одноклассники", радиостанция "Спорт FM", велнес-портал "Живи", телеканал "Точка отрыва".
Церемония награждения победителей состоится в рамках Молодежного фестиваля "Моя альтернатива" в конце мая 2018 г.
Кроме денежных премий и дипломов победителям конкурса будет предоставлена возможность представить свои видеоролики в регионах России в рамках ежегодной Всероссийской акции "Волна здоровья".
Победители Конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями: I место (1 победитель) — 75 000 рублей, II место (2 победителя) — 50 000 рублей (каждому),III место (2 победителя) — 30 000 рублей (каждому).
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.