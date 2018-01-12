В Самаре состоялся Рождественский концерт

В пятницу, 12 января, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялся концерт, посвященный одному из главных православных праздников — Рождеству Христову. На мероприятии присутствовал врио губернатора Дмитрий Азаров.

В Самаре состоялся концерт, посвященный одному из главных православных праздников — Рождеству Христову. На мероприятии присутствовал врио губернатора Дмитрий Азаров

В своем приветственном слове глава региона отметил, что праздник Рождества наполняет сердца людей добром, любовью, дает надежду на спасение, возвращает к историческим корням и традициям.

"Одной из знаменательных традиций в нашем регионе стал Рождественский концерт, который ежегодно собирает полные залы, открывает новые имена. Это значит, что все больше людей разных возрастов становятся добрее, становятся ближе к друг другу", — сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил огромный вклад Русской православной церкви в образовательную сферу, в воспитание нравственности, патриотизма в обществе. По словам Дмитрия Азарова, невозможно реализовывать намеченные планы и добиваться успехов без сотрудничества с РПЦ и другими конфессиями, которые ведут свою деятельность в Самарской области.

"Я хочу искренне вас поздравить с праздником и поблагодарить каждого, кто вносит свой вклад для того, чтобы все, о чем мы мечтаем, сбывалось", — сказал Дмитрий Азаров.

Стоит отметить, что рождественский концерт вызвал неподдельный интерес у самарцев. Свои программы зрителям представили самарский губернский студенческий хор "София", детский митрополичий хор, сводный студенческий хор семинарии. В концерте приняли участие кадетский детский хор и детский казачий духовный оркестр и другие коллективы и исполнители.

В завершении праздничного вечера с Рождеством всех поздравил митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. Владыка, в частности, подчеркнул, что у нашего государства славная светлая история, традиции, которые создавались веками, и нам необходимо это сохранять.

"Мы все должны понимать, что несем за это ответственность перед богом, своей совестью, нашим Отечеством и нашими детьми, — сказал митрополит.