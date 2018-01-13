Самарца задержали за ограбление студентки колледжа

Самарские полицейские задержали 49-летнего безработного мужчину, подозреваемого в ограблении девушки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
К правоохранителям обратилась 18-летняя учащаяся колледжа. У дома на ул. Арцебушевской у нее отобрали телефон стоимостью 5 тыс. рублей.
По подозрению в ограблении задержали жителя Ленинского района, ранее судимого за мошенничество. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вы откуда вообще эту информацию взяли, в ОВД меня заверили, что никому подобной заявлений не давали. Да он был непутевый и периодчески выпивал, но за незаконный оборот оружия судим никогда не был и из дома не пропадал. Он мой дядя и для нашей семьи это горе и мы все же надеемся, что он найдется.
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)