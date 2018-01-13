Самарца задержали за ограбление студентки колледжа

Самарские полицейские задержали 49-летнего безработного мужчину, подозреваемого в ограблении девушки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратилась 18-летняя учащаяся колледжа. У дома на ул. Арцебушевской у нее отобрали телефон стоимостью 5 тыс. рублей.

По подозрению в ограблении задержали жителя Ленинского района, ранее судимого за мошенничество. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.