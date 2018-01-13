В Жигулевске до смерти избили бомжа, спавшего в коридоре общежития

В Жигулевске полицейские задержали 27-летнего местного жителя. Его подозревают в умышленном причинении тяжких травм бомжу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники медучреждения сообщили правоохранителям, что "скорая" доставила к ним с ул. Морквашинской мужчину с множественными травмами. Впоследствии он скончался.
Погибшим оказался 61-летний мужчина без определенного места жительства.
Полицейские выяснили, что потерпевший спал на полу в коридоре общежития. Проходивший мимо мужчина избил его и ушел.
По данным правоохранителей, подозреваемый ранее отбывал наказание за аналогичное преступление. Во время опроса задержанный полностью признал вину. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вы откуда вообще эту информацию взяли, в ОВД меня заверили, что никому подобной заявлений не давали. Да он был непутевый и периодчески выпивал, но за незаконный оборот оружия судим никогда не был и из дома не пропадал. Он мой дядя и для нашей семьи это горе и мы все же надеемся, что он найдется.
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)