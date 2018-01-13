В Жигулевске до смерти избили бомжа, спавшего в коридоре общежития

В Жигулевске полицейские задержали 27-летнего местного жителя. Его подозревают в умышленном причинении тяжких травм бомжу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники медучреждения сообщили правоохранителям, что "скорая" доставила к ним с ул. Морквашинской мужчину с множественными травмами. Впоследствии он скончался.

Погибшим оказался 61-летний мужчина без определенного места жительства.

Полицейские выяснили, что потерпевший спал на полу в коридоре общежития. Проходивший мимо мужчина избил его и ушел.

По данным правоохранителей, подозреваемый ранее отбывал наказание за аналогичное преступление. Во время опроса задержанный полностью признал вину. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.