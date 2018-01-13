Конфликт с малознакомым собутыльником привел самарца в больницу

В Кировском районе Самары полицейским поступило сообщение о том, что из дома на ул. Победы в больницу доставили 40-летнего мужчину с тяжелыми травмами головы, полученными во время конфликта с неизвестным. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии полицейских, во время распития спиртного со случайным знакомым у самарца завязалась словесная перепалка, переросшая в драку. Как выяснилось, вторым участником конфликта мог быть 37-летний житель дома, расположенного недалеко от места происшествия, работающий на АЗС.

Подозреваемого задержали. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".