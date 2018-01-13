Конфликт с малознакомым собутыльником привел самарца в больницу

В Кировском районе Самары полицейским поступило сообщение о том, что из дома на ул. Победы в больницу доставили 40-летнего мужчину с тяжелыми травмами головы, полученными во время конфликта с неизвестным. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По версии полицейских, во время распития спиртного со случайным знакомым у самарца завязалась словесная перепалка, переросшая в драку. Как выяснилось, вторым участником конфликта мог быть 37-летний житель дома, расположенного недалеко от места происшествия, работающий на АЗС.
Подозреваемого задержали. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Последние комментарии
Вы откуда вообще эту информацию взяли, в ОВД меня заверили, что никому подобной заявлений не давали. Да он был непутевый и периодчески выпивал, но за незаконный оборот оружия судим никогда не был и из дома не пропадал. Он мой дядя и для нашей семьи это горе и мы все же надеемся, что он найдется.
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)