Житель Безенчукского района отправился к знакомой, но украл велосипед

В Безенчукском районе возбудили уголовное дело из-за кражи велосипеда, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
37-летний местный житель сообщил правоохранителям, что у него украли оставленный на первом этаже в подъезде велосипед стоимостью 10 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержали безработного 27-летнего жителя Безенчука, ранее судимого за побои и угрозу убийством.
Мужчина рассказал, что в день кражи выпивал дома, а затем попросил приятеля отвезти его к знакомой. У ее дома подозреваемый не смог вспомнить квартиру и набрал произвольный номер на домофоне. Когда дверь открыли, он прошел по этажам, но подумал, что перепутал квартиры, и решил уйти. На лестнице мужчина заметил велосипед и забрал его. Ожидавший водитель довез подозреваемого и похищенный транспорт до дома. Потом злоумышленник спрятал велосипед в гараж.
Последние комментарии
Вы откуда вообще эту информацию взяли, в ОВД меня заверили, что никому подобной заявлений не давали. Да он был непутевый и периодчески выпивал, но за незаконный оборот оружия судим никогда не был и из дома не пропадал. Он мой дядя и для нашей семьи это горе и мы все же надеемся, что он найдется.
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)