Житель Безенчукского района отправился к знакомой, но украл велосипед

В Безенчукском районе возбудили уголовное дело из-за кражи велосипеда, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

37-летний местный житель сообщил правоохранителям, что у него украли оставленный на первом этаже в подъезде велосипед стоимостью 10 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержали безработного 27-летнего жителя Безенчука, ранее судимого за побои и угрозу убийством.

Мужчина рассказал, что в день кражи выпивал дома, а затем попросил приятеля отвезти его к знакомой. У ее дома подозреваемый не смог вспомнить квартиру и набрал произвольный номер на домофоне. Когда дверь открыли, он прошел по этажам, но подумал, что перепутал квартиры, и решил уйти. На лестнице мужчина заметил велосипед и забрал его. Ожидавший водитель довез подозреваемого и похищенный транспорт до дома. Потом злоумышленник спрятал велосипед в гараж.