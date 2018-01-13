Стали известны подробности ДТП с автобусом и КамАЗом на ул. Литвинова

Авария произошла в 13:30. Как сообщают правоохранители, 30-летний водитель КамАЗа ехал со стороны ул. Земеца в направлении Конного проезда. Он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди автобусом ПАЗ под управлением 50-летнего мужчины.

От удара автобус врезался в Lada Largus и "десятку", стоявшие на дороге из-за ранее случившейся аварии. Водители легковушек 63 и 34 лет не пострадали, так как находились на обочине.