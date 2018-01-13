Столкновение иномарки с логотипом такси и кареты "скорой помощи" затруднило движение на ул. Ново-Садовой

В субботу, 13 января, примерно в 20:00, на ул. Ново-Садовой в Самаре осложнилось движение по направлению "из города" из-за столкновения Renault Logan с логотипом такси и автомобиля "скорой помощи" на пересечении с ул. Ново-Вокзальной, сообщил корреспонденту Волга Нью очевидец последствий случившегося.

По предположению очевидца, водитель легковушки ехал по Ново-Садовой из города и врезался передней правой частью кузова в левую переднюю частью кузова машины "скорой", которая выезжала с ул. Ново-Вокзальной.

Столкнувшиеся машины заняли вторую и третью полосы проезжей части ул. Ново-Садовой по направлению "из города", что осложнило движение транспорта.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Данных о пострадавших нет. Причины ДТП устанавливаются.