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ДТП Происшествия

Столкновение иномарки с логотипом такси и кареты "скорой помощи" затруднило движение на ул. Ново-Садовой

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 13 января, примерно в 20:00, на ул. Ново-Садовой в Самаре осложнилось движение по направлению "из города" из-за столкновения Renault Logan с логотипом такси и автомобиля "скорой помощи" на пересечении с ул. Ново-Вокзальной, сообщил корреспонденту Волга Нью очевидец последствий случившегося.

По предположению очевидца, водитель легковушки ехал по Ново-Садовой из города и врезался передней правой частью кузова в левую переднюю частью кузова машины "скорой", которая выезжала с ул. Ново-Вокзальной.

Столкнувшиеся машины заняли вторую и третью полосы проезжей части ул. Ново-Садовой по направлению "из города", что осложнило движение транспорта.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Данных о пострадавших нет. Причины ДТП устанавливаются.

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Последние комментарии

Олег Арапов 25 декабря 2017 17:31 На Красноглинском шоссе при столкновении с Audi у "четырнадцатой" оторвало заднюю часть кузова

На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !

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Таких водительниц-горе сразу надо кастрировать от прав управления транспортом. Выставить на площади на общий позор.Пока народ это не сделает - так и будут такие 19 летние чьи-то там детишки или сожительницы ездить задом наперёд и не замечать людей. Это надо было очень умудруться на внутриквартальном, да задним ходом, да ещё и сбить старушку. Это надо голову не иметь вообще. Я бы подумала на месте взрослых людей, которые доверили руль этому созданию без головы... очень бы крепко подумала... видимо одной жертвой старушки дело не закончится... машину угробит и себя...

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какое же это крыльцо. крыльцо у него за кормой осталось. это чудо по касательной перелетело через крыльцо перед этим разворотив боковое кирпичное ограждение этого крыльца толщиной в полтора кирпича и далее продолжило трек уже по пешеходной дорожке с креном в 45градусов и двигаясь левой стороной по ограждению этой самой дорожки... слава Богу не было людей ни на крыльце не на дорожке

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Как тут то умудрились столкнуться? Эта дорога всегда пустая. Хотя деревенские гоняют по встречке постоянно.

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