Житель Жигулевска лишился телефона, отмечая новогодние праздники со знакомыми

Из материалов уголовного дела следует, что преступление произошло в одной из квартир дома, расположенного на ул. Морквашинской в Жигулевске. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции установили, что хозяин жилплощади в компании своих гостей отмечал новогодние праздники. После застолья он лег спать, а когда проснулся обнаружил пропажу сотового телефона. Потерпевший оценил причиненный ему ущерб в сумму 10 тыс. рублей.
Стражи порядка подробно опросили мужчину, который пояснил, что последний раз видел свой мобильный телефон до прихода гостей. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности всех участников застолья.
Одним из гостей оказался 24-летний местный житель, который не стал отрицать своей вины и сознался в содеянном. Полицейским подозреваемый пояснил, что сдал похищенный мобильный телефон в ломбард, а полученные за него денежные средства потратил на личные нужды. По данным правоохранителей, молодой человек нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". В ближайшее время похищенное имущество будет изъято и возвращено законному владельцу. Ведется следствие, сообщает облГлавк.
Последние комментарии
Вы откуда вообще эту информацию взяли, в ОВД меня заверили, что никому подобной заявлений не давали. Да он был непутевый и периодчески выпивал, но за незаконный оборот оружия судим никогда не был и из дома не пропадал. Он мой дядя и для нашей семьи это горе и мы все же надеемся, что он найдется.
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)