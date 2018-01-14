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Преступления Происшествия

Житель Жигулевска лишился телефона, отмечая новогодние праздники со знакомыми

ЖИГУЛЕВСК. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Из материалов уголовного дела следует, что преступление произошло в одной из квартир дома, расположенного на ул. Морквашинской в Жигулевске. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции установили, что хозяин жилплощади в компании своих гостей отмечал новогодние праздники.  После застолья он лег спать, а когда проснулся обнаружил пропажу сотового телефона. Потерпевший оценил причиненный ему ущерб в сумму 10 тыс. рублей. 

Стражи порядка подробно опросили мужчину, который пояснил, что последний раз видел свой мобильный телефон до прихода гостей. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности всех участников застолья.

Одним из гостей оказался 24-летний местный житель, который не стал отрицать своей вины и сознался в содеянном. Полицейским подозреваемый пояснил, что сдал похищенный мобильный телефон в ломбард, а полученные за него денежные средства потратил на личные нужды. По данным правоохранителей, молодой человек нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". В ближайшее время похищенное имущество будет изъято и возвращено законному владельцу. Ведется следствие, сообщает облГлавк.

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