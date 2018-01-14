Ан-2, летевший из Татарстана в Самару, вынужденно сел под Оренбургом

Легкомоторное воздушное судно Ан-2 направлялось из Татарстана в Самару. Самолет совершил вынужденную посадку в Северном районе Оренбургской области в пятницу, 12 января, около 20:00, сообщает ria56.ru.

Ан-2 приземлился в районе населенного пункта Курская Васильевка Северного района Оренбургской области.

"На борту самолета находилось три человека. По оперативной информации жертв и разрушений на земле нет. Погибших и пострадавших нет. Разрушений самолет не имеет", — уточнили в Главном управлении МЧС России по Оренбургской области.

На место посадки оперативно прибыли пожарные и спасатели. Как удалось выяснить информагентству, самолет принадлежит авиакомпании "Лайт Эйр". Во время рейса он совершал облет участков нефтепровода АО "Транснефть — Урал". Его посадка в Северном районе была вынужденной. О ее причинах не сообщается.