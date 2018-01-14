16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Промышленном районе Самары выявлена торговая точка, в которой незаконно продавали алкоголь Спасатели решили не проводить мониторинг толщины льда на Волге из-за опасности Пуск троллейбусов по Московскому шоссе и пр. Кирова отложили Бакытжан Косетов: "Страшна стена непонимания между подростками и родителями" Из-за ожидаемых холодов самарцам повысят температуру горячей воды

Общество

В Промышленном районе Самары выявлена торговая точка, в которой незаконно продавали алкоголь

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати

При проверке торговой точки, расположенной на ул. Тополей в Самаре, полицейские обнаружили нарушение в сфере реализации алкогольной продукции. Стражами правопорядка установлен факт незаконной продажи алкоголя лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

В отношении владельца торгового объекта, нарушившего закон, сотрудники полиции составили протокол по части 2 статьи 14.17 Кодекса об административных правонарушениях "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами".

Санкции данной части статьи предусматривают наложение административного штрафа в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб. с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. Алкогольная продукция стоимостью 17 тыс. руб. изъята из незаконного оборота, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

санчо 11 января 2018 09:19 В Струковском саду не будут строить скейт-площадку

Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !

Сергей Боженко 29 декабря 2017 18:39 На "Дне" открыли скульптурную композицию "Жигулевское пиво"

что ж куртку Ирине не дали с логотипом?

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Dmitry Lakotsenin 26 декабря 2017 10:35 Новый генплан и ПЗЗ Самары презентуют жителям в начале 2018 года

Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

Фото на сайте

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Рейд против незаконной продажи фейерверков

Рейд против незаконной продажи фейерверков

Самарские школьники отправились на новогоднее представление в Кремле

Самарские школьники отправились на новогоднее представление в Кремле

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4