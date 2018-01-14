В Промышленном районе Самары выявлена торговая точка, в которой незаконно продавали алкоголь

При проверке торговой точки, расположенной на ул. Тополей в Самаре, полицейские обнаружили нарушение в сфере реализации алкогольной продукции. Стражами правопорядка установлен факт незаконной продажи алкоголя лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

В отношении владельца торгового объекта, нарушившего закон, сотрудники полиции составили протокол по части 2 статьи 14.17 Кодекса об административных правонарушениях "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами".

Санкции данной части статьи предусматривают наложение административного штрафа в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб. с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. Алкогольная продукция стоимостью 17 тыс. руб. изъята из незаконного оборота, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.