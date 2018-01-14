Самарские полицейские нашли похищенный автомобиль до того, как его начали разбирать на запчасти

В полицию обратился житель Самары, который пояснил, что у него похитили автомобиль. В ходе общения с 42-летним заявителем, полицейские выяснили технические характеристики похищенного имущества, особые приметы и точный промежуток времени, когда могла быть совершена кража.

Было установлено: автомобиль отечественного производства вечером 3 января был оставлен возле одного из домов на пр. Кирова. Со слов заявителя следовало, что транспорт был не на ходу. Днем, 6 января, когда мужчина не обнаружил свое имущество, он и обратился в полицию.

На место происшествия с целью обнаружения и сбора первичной информации выехала следственно-оперативная группа и инспектор по розыску похищенного автотранспорта полка ДПС ГИБДД У МВД России по г. Самаре.

Опросив жильцов дома, возле которого стоял автомобиль, изучив обстановку места происшествия, у сотрудников полиции появилась версия, согласно которой неисправное транспортное средство могли похитить с целью "разбора" на запчасти. До личного состава наружных служб полиции была доведена подробная ориентировка на похищенное имущество.

Сотрудниками дорожно-патрульной службы в ходе отработки имеющейся информации были получены сведения о возможном маршруте передвижения похищенного имущества. Автомобиль полицейские обнаружили в гаражном боксе, расположенном на территории Красноглинского района. Выяснив, кто является владельцем гаража, полицейские установили предполагаемого похитителя и задержали его по месту проживания.

Из собранных сотрудниками правоохранительных органов материалов следует, что двое нигде не работающих, ранее не судимых молодых людей - 22 и 20 лет, давно присмотрели этот автомобиль. Считая его брошенным, мужчины решили отбуксировать транспорт в гараж, принадлежащий одному из них. С их слов, они планировали разобрать автомобиль на запчасти. Причем, часть оставить себе, а от остального избавиться.

В настоящее время транспортное средство изъято. По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело.