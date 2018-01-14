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Преступления Происшествия

Самарские полицейские нашли похищенный автомобиль до того, как его начали разбирать на запчасти

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию обратился житель Самары, который пояснил, что у него похитили автомобиль. В ходе общения с 42-летним заявителем, полицейские выяснили технические характеристики похищенного имущества, особые приметы и точный промежуток времени, когда могла быть совершена кража.

Было установлено: автомобиль отечественного производства вечером 3 января был оставлен возле одного из домов на пр. Кирова. Со слов заявителя следовало, что транспорт был не на ходу. Днем, 6 января, когда мужчина не обнаружил свое имущество, он и обратился в полицию.

На место происшествия с целью обнаружения и сбора первичной информации выехала следственно-оперативная группа и инспектор по розыску похищенного автотранспорта полка ДПС ГИБДД У МВД России по г. Самаре.

Опросив жильцов дома, возле которого стоял автомобиль, изучив обстановку места происшествия, у сотрудников полиции появилась версия, согласно которой неисправное транспортное средство могли похитить с целью "разбора" на запчасти. До личного состава наружных служб полиции была доведена подробная ориентировка на похищенное имущество.

Сотрудниками дорожно-патрульной службы в ходе отработки имеющейся информации были получены сведения о возможном маршруте передвижения похищенного имущества. Автомобиль полицейские обнаружили в гаражном боксе, расположенном на территории Красноглинского района. Выяснив, кто является владельцем гаража, полицейские установили предполагаемого похитителя и задержали его по месту проживания.

Из собранных сотрудниками правоохранительных органов материалов следует, что двое нигде не работающих, ранее не судимых молодых людей - 22 и 20 лет, давно присмотрели этот автомобиль. Считая его брошенным, мужчины решили отбуксировать транспорт в гараж, принадлежащий одному из них. С их слов, они планировали разобрать автомобиль на запчасти. Причем, часть оставить себе, а от остального избавиться.

В настоящее время транспортное средство изъято. По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Осадчий 11 января 2018 16:46 В Сызрани возбудили уголовное дело по прошествии полутора месяцев после исчезновения мужчины

Вы откуда вообще эту информацию взяли, в ОВД меня заверили, что никому подобной заявлений не давали. Да он был непутевый и периодчески выпивал, но за незаконный оборот оружия судим никогда не был и из дома не пропадал. Он мой дядя и для нашей семьи это горе и мы все же надеемся, что он найдется.

Игорь Нефедов 18 декабря 2017 06:36 Самарскому подростку проломил голову пришедший в школу мужчина

Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.

Иван Иванов 12 декабря 2017 11:41 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!

Самуил Кронштейн 05 декабря 2017 06:01 Подозреваемый в даче взятки полицейскому приехал по звонку мужчин, задержанных с нелегальным алкоголем

В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???

Тени Сварога 07 ноября 2017 13:33 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)

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