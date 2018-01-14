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Преступления Происшествия

Вор-рецидивист украл из дома в Ставропольском районе украшения и технику

ТОЛЬЯТТИ. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Ставропольского района поступило сообщение от местного жителя о хищении имущества из частного дома расположенного в с. Тимофеевка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в жилище, разбив стекло на входной двери, из которого похитил домашнюю технику и золотые украшения. Причиненный материальный ущерб составил более 126 тыс. рублей.

В ходе осмотра места происшествия полицейскими были обнаружены и изъяты следы пальцев рук, подошвы обуви, а также джинсы, носки и кроссовки, которые, со слов потерпевшего, ему не принадлежали.

В результате опроса свидетелей и дальнейших оперативно-разыскных мероприятий к сотрудникам уголовного розыска поступила оперативная информация о возможном подозреваемом. Оперативники установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Им оказался 24-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления житель Самары. Задержанный вину свою признал, в содеянном раскаялся. Подозреваемый пояснил, что в доме выпил бутылку шампанского, а также нашел мужские брюки и обувь, в которые решил переодеться.

По имеющимся у сотрудников полиции информации злоумышленник часть похищенного имущества сдал в ломбард и подарил своим знакомым.

По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Осадчий 11 января 2018 16:46 В Сызрани возбудили уголовное дело по прошествии полутора месяцев после исчезновения мужчины

Вы откуда вообще эту информацию взяли, в ОВД меня заверили, что никому подобной заявлений не давали. Да он был непутевый и периодчески выпивал, но за незаконный оборот оружия судим никогда не был и из дома не пропадал. Он мой дядя и для нашей семьи это горе и мы все же надеемся, что он найдется.

Игорь Нефедов 18 декабря 2017 06:36 Самарскому подростку проломил голову пришедший в школу мужчина

Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.

Иван Иванов 12 декабря 2017 11:41 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!

Самуил Кронштейн 05 декабря 2017 06:01 Подозреваемый в даче взятки полицейскому приехал по звонку мужчин, задержанных с нелегальным алкоголем

В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???

Тени Сварога 07 ноября 2017 13:33 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)

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