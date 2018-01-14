Вор-рецидивист украл из дома в Ставропольском районе украшения и технику

В полицию Ставропольского района поступило сообщение от местного жителя о хищении имущества из частного дома расположенного в с. Тимофеевка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в жилище, разбив стекло на входной двери, из которого похитил домашнюю технику и золотые украшения. Причиненный материальный ущерб составил более 126 тыс. рублей.

В ходе осмотра места происшествия полицейскими были обнаружены и изъяты следы пальцев рук, подошвы обуви, а также джинсы, носки и кроссовки, которые, со слов потерпевшего, ему не принадлежали.

В результате опроса свидетелей и дальнейших оперативно-разыскных мероприятий к сотрудникам уголовного розыска поступила оперативная информация о возможном подозреваемом. Оперативники установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Им оказался 24-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления житель Самары. Задержанный вину свою признал, в содеянном раскаялся. Подозреваемый пояснил, что в доме выпил бутылку шампанского, а также нашел мужские брюки и обувь, в которые решил переодеться.

По имеющимся у сотрудников полиции информации злоумышленник часть похищенного имущества сдал в ломбард и подарил своим знакомым.

По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.