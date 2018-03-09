В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого грабителя

В Тольятти патруль вневедомственной охраны задержал молодого человека, подозреваемого в открытом хищении у потерпевшего денежных средств, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Предполагаемого грабителя задержал экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший Автозаводский район Тольятти. Рядом с торговым центром "Восход" на ул. Революционной стражи правопорядка заметили молодого человека, которого преследовал неизвестный мужчина. Патрульные остановили обоих, чтобы выяснить, что случилось.

В ходе разбирательства сотрудники Росгвардии установили, что местный 49-летний житель стал жертвой преступления. Возле банкомата стоявший в очереди молодой человек вырвал у него из рук полученные купюры и попытался скрыться. Патрульные передали предполагаемого злоумышленника вызванной на место происшествия следственно-оперативной группе.

Похищенные денежные средства в размере 4 тыс. рублей изъяты. В полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 ("Грабеж") Уголовного кодекса Российской Федерации.