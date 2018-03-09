В начале недели жители 400 домов в Октябрьском районе останутся без холодной воды

Жители Самары пожаловались на прорыв водопровода на пересечении Московского шоссе и ул. Потапова. Коммунальная авария произошла в ночь на пятницу, 9 марта. Об этом мужчина написал в своем twitter-аккаунте, сообщает 63.ru.
"Прорыв произошел рядом с остановкой, не доезжая улицы Потапова", - рассказал местный житель. Представители АСАДО заявили, что утечка случилась на сетях "Самарских коммунальных систем".
На вопрос в твиттере врио губернатора Дмитрия Азарова: - Почему так долго? - ответил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
"Дмитрий Игоревич, за утечкой наблюдаем. Вода отводится в ближайший ливневой колодец. Наледь на проезжей части не допускается. Специально не отключали водовод, чтобы не оставить людей в праздники без воды", - рассказал Владимир Василенко.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет