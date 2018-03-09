В начале недели жители 400 домов в Октябрьском районе останутся без холодной воды

Жители Самары пожаловались на прорыв водопровода на пересечении Московского шоссе и ул. Потапова. Коммунальная авария произошла в ночь на пятницу, 9 марта. Об этом мужчина написал в своем twitter-аккаунте, сообщает 63.ru.

"Прорыв произошел рядом с остановкой, не доезжая улицы Потапова", - рассказал местный житель. Представители АСАДО заявили, что утечка случилась на сетях "Самарских коммунальных систем".

На вопрос в твиттере врио губернатора Дмитрия Азарова: - Почему так долго? - ответил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

"Дмитрий Игоревич, за утечкой наблюдаем. Вода отводится в ближайший ливневой колодец. Наледь на проезжей части не допускается. Специально не отключали водовод, чтобы не оставить людей в праздники без воды", - рассказал Владимир Василенко.