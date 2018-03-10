В Тольятти по горячим следам задержан мужчина, укравший колготки из магазина

В Тольятти сотрудник патрульно-постовой службы получил ориентировку, составленную на основании просмотра видеозаписи на месте происшествия в магазине на бульваре Луначарского, с изображением подозреваемого в совершении грабежа. Полицейский практически сразу узнал ранее судимого мужчину, которого проверял по месту жительства.

В составе пешего патруля он выдвинулся к одному из общежитий на ул. Дзержинского, где на лестничной площадке задержал 27-летнего подозреваемого. Злоумышленник не стал отрицать своей причастности к грабежу и был доставлен в ближайший отдел полиции для разбирательства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники полиции опросили женщину, которая сообщила, что неизвестный ей мужчина в торговом зале супермаркета взял со стеллажа две упаковки колготок после чего, оттолкнув продавщицу, убежал из магазина. Нанесенный ущерб составил более 500 рублей.

По материалам собранным сотрудниками полиции, в отношении подозреваемого отделом дознания ОП № 22 УМВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.