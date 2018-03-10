В Тольятти 20 огнеборцев ликвидировали пожар в электрощитовой

В субботу, 10 марта, в 6:49 в Центральном районе Тольятти на бульваре Молодежном горела электрощитовая.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 20 человек личного состава и шести единиц техники.

Пожар ликвидирован в 6:58. Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.